Минобороны: США ставят эксперименты по выводу популяции насекомых-переносчиков Эболы, гепатита B и ВИЧ

Пентагон в ходе экспериментов пытается получить популяции насекомых, которые смогут переносить заболевания, не распространяющиеся ими в естественных условиях, таких как лихорадка Эбола, гепатит B, СПИД и тяжелый острый респираторный синдром, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Так, по данным Минобороны, Пентагон продолжает попытки получить популяцию переносчиков заболеваний, возбудители которых не распространяются ими в естественных условиях, таких как лихорадка Эбола, гепатит B, СПИД и тяжелый острый респираторный синдром. «Уже были получены культуры комаров, инфицированные вирусом гепатита B», – сказал Кириллов в ходе брифинга, подробности которого Минобороны приводит в Telegram.



Кроме того, Кириллов указал, что Соединенные Штаты при поддержке союзников ведут поиск методов применения возбудителей инфекционных болезней, чтобы формировать искусственные очаги особо опасных заболеваний. На этом фоне в Минобороны в очередной раз призвали провести международное расследование военно-биологической деятельности США.

Кириллов также сообщил, что высокий риск аварийных ситуаций в биолабораториях США является одной из причин их перевода на территории третьих стран, в том числе на Украину. По его словам, это объясняет ухудшение эпидемической обстановки в местах размещения биолабораторий, а также появление несвойственных для данных регионов заболеваний и их переносчиков.

Так, в расследовании об инцидентах в лабораториях США с высокой степенью защиты, проведенном независимой компанией «Интерсепт», говорится, что только в лаборатории университета Северной Каролины, занимающейся генно-инженерными исследованиями опасных патогенов, с 2015 по 2020 годы зафиксировано 28 лабораторных инцидентов, связанных с распространением аэрозоля микроорганизмов, розливами биоматериала и укусами лабораторных животных.

В Минобороны также обратили внимание на рост заболеваемости птиц в России гриппом в результате их миграции с территории Украины. Так, в 2015 году случаев заболевания не фиксировалось, а с начала 2023 года выявлено уже 45 вспышек, а 21 регион признан неблагополучным.

По словам начальника войск РХБЗ, сейчас в России сформировались природные резервуары, а также постоянно действующие эпизоотические очаги птичьего гриппа за счет передачи возбудителя морским млекопитающим и неперелетным птицам – например, чайкам.

В мае Кириллов говорил, что вспышки птичьего гриппа на территории России и в Европе вызывают озабоченность в связи с экспериментами, проводившимися по заказу США в херсонском заповеднике Аскания-Нова.