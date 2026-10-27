Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.0 комментариев
Уайту предложили провести турнир UFC в Москве
Глава FIAS Шестаков предложил провести турнир UFC в Москве в 2027 году
Глава Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков направил письмо президенту Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйне Уайту с предложением провести турнир в Москве.
В письме предлагается включить Москву в календарь UFC на 2027 год, передает ТАСС. Площадкой предложен Международный центр самбо в спорткомплексе «Лужники».
Шестаков отметил, что российские болельщики создают уникальную атмосферу на соревнованиях, а интерес к турнирам с участием звезд самбо гарантирует рекордные показатели по вовлеченности.
Ранее Уайт заявлял, что UFC рассмотрит ситуацию с проведением турнира в России. Россия трижды принимала турниры UFC: в Москве в 2018 и 2019 годах, а также в Петербурге в 2019 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье российский боец смешанных единоборств Петр Ян на турнире UFC 333 в Абу-Даби победил грузина Мераба Двалишвили и защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе.
До этого российский боец Умар Нурмагомедов проиграл китайцу Сун Ядуну в главном поединке турнира UFC Fight Night 286 в Шанхае.
Также российский боец смешанных единоборств Александр Волков одержал победу над доминиканцем Вальдо Кортес-Акостой на 328-м номерном турнире UFC в Ньюарке.