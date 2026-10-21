Дептранс Москвы рекомендовал пользоваться метро из-за возможных перекрытий

Tекст: Дарья Григоренко

«Во второй половине дня возможны временные локальные перекрытия движения в ЦАО и ЮЗАО. Для поездок в эти районы рекомендуем выбирать метро – это поможет сэкономить время в пути», – сообщает столичный Дептранс на странице в Max.

Водителей попросили заранее продумывать маршрут, закладывать дополнительное время на дорогу, отказаться от поездок в часы разъезда – с 17:00 до 20:00, а также следить за дорожной обстановкой в навигаторе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре авария на МКАД затруднила движение на 7 км.

В августе в Москве загорелся автобус, в результате чего на МКАД образовалась пробка.

В июле авария с участием четырех машин заблокировала Тульскую эстакаду в Москве.