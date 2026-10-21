Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.0 комментариев
Дептранс Москвы рекомендовал пользоваться метро из-за возможных перекрытий
Дептранс рекомендовал москвичам и гостям столицы использовать метро для поездок во второй половине дня из-за возможных временных перекрытий в центре и на юго-западе города.
«Во второй половине дня возможны временные локальные перекрытия движения в ЦАО и ЮЗАО. Для поездок в эти районы рекомендуем выбирать метро – это поможет сэкономить время в пути», – сообщает столичный Дептранс на странице в Max.
Водителей попросили заранее продумывать маршрут, закладывать дополнительное время на дорогу, отказаться от поездок в часы разъезда – с 17:00 до 20:00, а также следить за дорожной обстановкой в навигаторе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре авария на МКАД затруднила движение на 7 км.
В августе в Москве загорелся автобус, в результате чего на МКАД образовалась пробка.
В июле авария с участием четырех машин заблокировала Тульскую эстакаду в Москве.