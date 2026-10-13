Минтранс доложил о готовности Ленинградского вокзала к приему ВСМ

Минтранс: Ленинградский вокзал в Москве готов к приему ВСМ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Ленинградский вокзал в Москве готов к приему ВСМ, заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным министр транспорта России Андрей Никитин.

«Наверное, самый яркий проект Москвы – это реконструкция Ленинградского вокзала. В три раза увеличилось количество посадочных мест, вокзал готов к приему ВСМ», – передает РИА «Новости» слова министра.

Высокоскоростная магистраль предполагает создание двухпутной электрифицированной линии для поездов со скоростью 200–400 км в час.

Первым таким проектом в России станет магистраль между Москвой и Петербургом. Планируется, что она будет запущена в 2028 году. Время в пути между городами составит 2 часа 15 минут.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе РЖД анонсировали запуск спутниковой связи и 5G на ВСМ Москва – Петербург.

В начале месяца Минтранс назвал сроки начала строительства ВСМ Москва – Минск.

В августе Путин сообщил, что строительство первой в России высокоскоростной магистрали идет полным ходом.