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Минтранс доложил о готовности Ленинградского вокзала к приему ВСМ
Минтранс: Ленинградский вокзал в Москве готов к приему ВСМ
Ленинградский вокзал в Москве после реконструкции полностью готов к приему поездов высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), заявил министр транспорта Андрей Никитин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Ленинградский вокзал в Москве готов к приему ВСМ, заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным министр транспорта России Андрей Никитин.
«Наверное, самый яркий проект Москвы – это реконструкция Ленинградского вокзала. В три раза увеличилось количество посадочных мест, вокзал готов к приему ВСМ», – передает РИА «Новости» слова министра.
Высокоскоростная магистраль предполагает создание двухпутной электрифицированной линии для поездов со скоростью 200–400 км в час.
Первым таким проектом в России станет магистраль между Москвой и Петербургом. Планируется, что она будет запущена в 2028 году. Время в пути между городами составит 2 часа 15 минут.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе РЖД анонсировали запуск спутниковой связи и 5G на ВСМ Москва – Петербург.
В начале месяца Минтранс назвал сроки начала строительства ВСМ Москва – Минск.
В августе Путин сообщил, что строительство первой в России высокоскоростной магистрали идет полным ходом.