Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.0 комментариев
РЖД анонсировали запуск спутниковой связи и 5G на ВСМ Москва – Петербург
Замглавы РЖД Чаркин анонсировал запуск спутниковой связи и 5G на ВСМ
Заместитель генерального директора РЖД Евгений Чаркин сообщил о планах компании внедрить спутниковую связь, LTE и 5G для управления системами и обслуживания пассажиров на высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Петербург.
Новые технологии связи обеспечат работу производственных процессов и комфорт путешественников на магистрали, передает РИА «Новости». «Здесь мы говорим про технологическую связь, которая позволяет управлять производственными процессами, и в рамках технологической связи мы тестируем и апробируем технологии LTE, целимся в 5G, когда будет готово, соответственно, стандарты и оборудование», – заявил Чаркин на форуме «Цифровые решения».
Он подчеркнул важность обеспечения качественной связью самих пассажиров. Высокие скорости накладывают серьезные ограничения на традиционные методы, поэтому компания работает с операторами LTE, но базовой технологией видит спутниковую связь, уточнил замгендиректора, напомнив о проекте с компанией «Бюро 1440».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в России началось тестирование спутниковой связи в поездах.
В марте власти анонсировали удлинение поездов на ВСМ Москва – Петербург.
В прошлом году президент Владимир Путин рассказал о ходе работ по строительству магистрали.