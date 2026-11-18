Tекст: Тимур Шайдуллин

С 16 ноября визы в Словению оформляются только для посещения членов семьи граждан Евросоюза, воссоединения с ними, бизнес-поездок, срочного медицинского лечения, международного студенческого обмена, а также для работников международных перевозок, тренеров и спортсменов с контрактами словенских клубов, передает «Интерфакс» со ссылкой на VFS Global.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) уточнили, что введенные ограничения не распространяются на ранее выданные визы.

По данным Еврокомиссии, в 2025 году Словения выдала россиянам свыше 1,2 тыс. шенгенских виз, при этом многократными из них были лишь 8,8%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка сообщил об отказе большинства стран Евросоюза поддержать инициативу Финляндии по полному прекращению выдачи туристических виз гражданам России.

В сентябре государства ЕС с развитым туристическим сектором выступили против масштабного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам.

Летом Эстония потребовала ограничить оформление туристических виз для российских граждан.