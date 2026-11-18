Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?5 комментариев
Грабители отобрали 1 млн долларов у граждан Китая в Бишкеке
Неизвестные злоумышленники совершили вооруженное нападение на граждан Китая в столице Киргизии и похитили у них 1 млн долларов, пишут местные СМИ.
Разбойное нападение произошло на улице Льва Толстого в Бишкеке, пишет Kaktus.media со ссылкой на источники в силовых структурах. По данным издания, преступники атаковали граждан КНР, забрали у них 1 млн долларов и скрылись.
По предварительной информации, подозреваемые уже задержаны на территории одного из соседних государств.
В правоохранительных органах столицы Киргизии подтвердили возбуждение уголовного дела по статье о разбое. В ГУВД Бишкека сообщили о проведении оперативно-розыскных мероприятий для поимки фигурантов. Раскрытие преступления взято на особый контроль руководством МВД.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце киргизский МИД сообщил о задержании в Москве трех граждан Киргизии по подозрению в похищении соотечественника.
В августе в Вильнюсе начался суд над двумя украинцами за хищение 150 тыс. евро у местных жителей.
Ранее таможенники в Дагестане предотвратили попытку пассажира рейса в Бишкек вывезти за границу крупную сумму наличных.