Двое украинцев обманом похитили у литовцев 150 тыс. евро

Двое украинцев похитили у жителей Литвы более 150 тыс. евро

Tекст: Мария Иванова

Двое граждан Украины 2005 и 2007 годов рождения предстали перед Вильнюсским городским участковом судом по обвинению в мошенничестве, передает ТАСС. Сумма ущерба, причиненного жителям Литвы, превысила 150 тыс. евро.

«Действуя в составе организованной группы, по заранее составленному плану подсудимые похитили у жителей Литвы 152,1 тыс. евро», – сообщил суд. Злоумышленники действовали по отработанной схеме, начиная общение с жертвами по телефону.

Молодые люди представлялись сотрудниками различных компаний и убеждали доверчивых граждан продлить договоры на поставку электроэнергии или находили иные предлоги. Получив необходимые личные данные для банковских операций, они оперативно снимали средства со счетов потерпевших.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне литовские правоохранители задержали гражданина Украины за обман местных жительниц на 159 тыс. евро.

Ежемесячная выручка украинских мошеннических колл-центров достигает 1 млрд долларов.

В конце июня транснациональная преступная группировка выманила у десятков граждан Румынии около 400 тыс. евро.