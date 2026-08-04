Мы стали забывать, что такое настоящий панк. А новые несогласные заменили его лайтовым протестом на соевом латте. Оппортунизмом на минималках, когда максимум твоего сопротивления – это уехать за границу и давать концерты русскоязычной диаспоре.2 комментария
Двое украинцев обманом похитили у литовцев 150 тыс. евро
Двое украинцев похитили у жителей Литвы более 150 тыс. евро
В Вильнюсе начался суд над двумя молодыми украинцами, которые по телефону выманили у местных жителей более 150 тыс. евро под видом поставщиков электроэнергии.
Двое граждан Украины 2005 и 2007 годов рождения предстали перед Вильнюсским городским участковом судом по обвинению в мошенничестве, передает ТАСС. Сумма ущерба, причиненного жителям Литвы, превысила 150 тыс. евро.
«Действуя в составе организованной группы, по заранее составленному плану подсудимые похитили у жителей Литвы 152,1 тыс. евро», – сообщил суд. Злоумышленники действовали по отработанной схеме, начиная общение с жертвами по телефону.
Молодые люди представлялись сотрудниками различных компаний и убеждали доверчивых граждан продлить договоры на поставку электроэнергии или находили иные предлоги. Получив необходимые личные данные для банковских операций, они оперативно снимали средства со счетов потерпевших.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне литовские правоохранители задержали гражданина Украины за обман местных жительниц на 159 тыс. евро.
Ежемесячная выручка украинских мошеннических колл-центров достигает 1 млрд долларов.
В конце июня транснациональная преступная группировка выманила у десятков граждан Румынии около 400 тыс. евро.