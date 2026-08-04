Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед» – хотя бы в образованной среде, потому что они уже несут негативные коннотации.0 комментариев
Китай вывел на орбиту группу интернет-спутников
Китайская ракета CZ-8A доставила партию интернет-спутников на околоземную орбиту
Новая партия космических аппаратов связи достигла низкой околоземной орбиты благодаря успешному старту двухступенчатой ракеты CZ-8A с космодрома Вэньчан.
Запуск космических аппаратов состоялся с коммерческой площадки космодрома Вэньчан в южной провинции Хайнань, передает ТАСС. Спутники достигли заданной низкой околоземной орбиты, миссия официально признана успешной.
Двухступенчатая ракета CZ-8A работает на водородно-кислородном топливе. Длина носителя составляет 50,5 метра, а диаметр обтекателя равен 5,2 метра. Ракета способна доставлять 9,8 тонны груза на низкую орбиту и 3,5 тонны на геостационарную.
Пекин продолжает активное развитие национальной космической программы, создавая спутники различного назначения и технологии для исследования Луны. На околоземной орбите уже функционирует китайская космическая станция. В 2025 году страна побила собственный рекорд, осуществив 92 запуска.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля ракета-носитель «Чанчжэн-6» доставила на орбиту два китайских аппарата связи.
В июне китайская сторона вывела в космос 12 интернет-спутников «Цяньфань».
В марте Пекин осуществил успешный запуск ракеты «Чанчжэн-8А» с очередной группой космических аппаратов.