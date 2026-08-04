Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед» – хотя бы в образованной среде, потому что они уже несут негативные коннотации.0 комментариев
Российские беспилотники обесточили военные заводы в Сумской области
Минобороны: Дроны «Герань» обесточили военные заводы в Сумской области
Удары дронов «Герань» оставили без света работавшие в интересах украинской армии предприятия в Сумской области, сообщило Минобороны.
В ведомстве отметили, что российские войска продолжают планомерно уничтожать энергетические объекты, питающие предприятия военно-промышленного комплекса противника, передает РИА «Новости».
«В результате удара обесточены промышленные объекты, работавшие в интересах вооруженных формирований Украины. Успешное поражение цели подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени», – сообщили в Минобороны.
Ранее российские военные атаковали логистический центр украинских войск в районе Бурыни Сумской области. До этого беспилотник «Герань-4 сикер» вывел из строя энергетическую подстанцию в населенном пункте Шостка.
В июне ударный дрон обесточил ряд промышленных предприятий ВСУ в Конотопе.