Немецкая газета Berliner Zeitung обвинила посла Украины Макеева в попытках запугать журналистов

Tекст: Антон Антонов

Поводом для обвинений стал ряд публикаций Макеева в социальных сетях, где он выразил недовольство содержанием статей издания и обнародовал личные данные нескольких редакторов, ранее работавших в RT и Sputnik, передает РИА «Новости».

Berliner Zeitung назвала нападки необоснованными, заявив, что рассматривает их как «попытку запугивания». Отмечается, что посол не пытался обсудить вопрос с редакцией. Berliner Zeitung указала, что прежде он не выражал никакого недовольства, хотя уже давал газете интервью. Издание выразило надежду, что «посол будет уважать свободу прессы в европейской демократии».

Макеев обвинил Berliner Zeitung в предвзятости и симпатиях к российской позиции. Он привел в пример ряд авторских материалов издания, в которых ставится под сомнение стремление Украины к мирным переговорам и прогнозируется ее поражение в конфликте.

Также он отметил, что издание якобы наняло ряд сотрудников агентства МИА «Россия Сегодня» после закрытия редакций RT и Sputnik в Берлине. Он сопроводил свои заявления фотографиями, именами и цитатами сотрудников Berliner Zeitung.

Напомним, предыдущий украинский посол в Берлине Андрей Мельник также неоднократно вызывал недовольство немцев своими заявлениями. В частности, он сравнил канцлера страны Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой».