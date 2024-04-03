Российское общество не склонно помнить зла, и этим пытаются воспользоваться те, кто еще вчера шли по пути расчеловечивания нашего народа. Но активисты ведут тщательную фиксацию «подвигов» русофобов – и в нужный момент напоминают о них.6 комментариев
Немецкая газета потребовала от посла Украины уважать свободу прессы
Немецкая газета Berliner Zeitung обвинила посла Украины Макеева в попытках запугать журналистов
Немецкая газета Berliner Zeitung выступила с критикой в адрес посла Украины Алексея Макеева, обвинив его в попытках запугать журналистов и посягательстве на свободу слова.
Поводом для обвинений стал ряд публикаций Макеева в социальных сетях, где он выразил недовольство содержанием статей издания и обнародовал личные данные нескольких редакторов, ранее работавших в RT и Sputnik, передает РИА «Новости».
Berliner Zeitung назвала нападки необоснованными, заявив, что рассматривает их как «попытку запугивания». Отмечается, что посол не пытался обсудить вопрос с редакцией. Berliner Zeitung указала, что прежде он не выражал никакого недовольства, хотя уже давал газете интервью. Издание выразило надежду, что «посол будет уважать свободу прессы в европейской демократии».
Макеев обвинил Berliner Zeitung в предвзятости и симпатиях к российской позиции. Он привел в пример ряд авторских материалов издания, в которых ставится под сомнение стремление Украины к мирным переговорам и прогнозируется ее поражение в конфликте.
Также он отметил, что издание якобы наняло ряд сотрудников агентства МИА «Россия Сегодня» после закрытия редакций RT и Sputnik в Берлине. Он сопроводил свои заявления фотографиями, именами и цитатами сотрудников Berliner Zeitung.
Напомним, предыдущий украинский посол в Берлине Андрей Мельник также неоднократно вызывал недовольство немцев своими заявлениями. В частности, он сравнил канцлера страны Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой».