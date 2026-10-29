При атаке дронов ВСУ на Луганск повреждены две школы и Дворец творчества

Tекст: Денис Тельманов

Министр образования и науки ЛНР Евгений Мирошниченко посетил образовательные учреждения, пострадавшие утром в четверг от атак украинских беспилотников, сообщает ведомство в Max. «Пострадавших нет – это главное», – заявил Мирошниченко.

В Луганской средней школе № 20 повреждены окна, стеклопакеты, стены и потолки в кабинетах, напольное покрытие и учебное оборудование, в школе № 2 – стеклопакеты, оконные блоки и потолки. Во Дворце творчества детей и молодежи повреждены стеклопакеты и угол фасада.

Сейчас специалисты оценивают объем восстановительных работ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об обнаружении погибшей женщины под завалами разрушенного при утренней атаке жилого дома.

Глава региона заявил об отключении электроснабжения более 150 тыс. абонентов в результате массированной атаки ВСУ на Луганск.

Во вторник Леонид Пасечник сообщил о гибели четырех мирных жителей при атаках ВСУ за сутки.