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Массированная атака ВСУ оставила без света более 150 тыс. жителей ЛНР
Атака ВСУ оставила без света более 150 тыс. жителей ЛНР
В результате массированной атаки ВСУ на Луганск повреждения получила гражданская инфраструктура, более 150 тыс. абонентов остались без электроснабжения, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Ранним утром массированной атаке ВФУ подвергся центр столицы республики. Повреждены жилые дома, здание отделения почты и госархива, автомобильная стоянка и гражданская инфраструктура. Выбито остекление в одной из школ. К счастью, пострадавших нет», – заявил Пасечник в Max.
Он добавил, что из-за атак пострадала энергетическая инфраструктура республики и произошло аварийное отключение в шести муниципалитетах. На данный момент без электроснабжения остаются более 150 тыс. абонентов.
Пасечник подчеркнул, что все силы и ресурсы направлены на стабилизацию ситуации, а штаб по безопасности электроснабжения региона ведет непрерывный мониторинг энергосистемы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Пасечник сообщил о гибели четырех мирных жителей в результате массированных атак ВСУ по муниципалитетам региона за сутки. В субботу в городе Свердловск в ЛНР местная жительница накрыла собой дочь во время удара украинского беспилотника по их дому. В тот же день Пасечник заявил о ранении семи человек при атаках украинских дронов.