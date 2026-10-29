Массированная атака ВСУ оставила без света более 150 тыс. жителей ЛНР

Атака ВСУ оставила без света более 150 тыс. жителей ЛНР

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Ранним утром массированной атаке ВФУ подвергся центр столицы республики. Повреждены жилые дома, здание отделения почты и госархива, автомобильная стоянка и гражданская инфраструктура. Выбито остекление в одной из школ. К счастью, пострадавших нет», – заявил Пасечник в Max.

Он добавил, что из-за атак пострадала энергетическая инфраструктура республики и произошло аварийное отключение в шести муниципалитетах. На данный момент без электроснабжения остаются более 150 тыс. абонентов.

Пасечник подчеркнул, что все силы и ресурсы направлены на стабилизацию ситуации, а штаб по безопасности электроснабжения региона ведет непрерывный мониторинг энергосистемы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Пасечник сообщил о гибели четырех мирных жителей в результате массированных атак ВСУ по муниципалитетам региона за сутки. В субботу в городе Свердловск в ЛНР местная жительница накрыла собой дочь во время удара украинского беспилотника по их дому. В тот же день Пасечник заявил о ранении семи человек при атаках украинских дронов.