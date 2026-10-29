Армянские депутаты устроили массовую браку с бросанием бутылок и кресел

В парламенте Армении произошла массовая потасовка с участием вице-спикеров

Tекст: Алексей Дегтярёв

Конфликт начался после выступления депутата от правящей партии Тарона Чахояна. Словесная перепалка между ним и руководителем оппозиционной фракции «Сильная Армения» Нареком Карапетяном переросла в драку с применением физической силы, передает РИА «Новости».

На кадрах с места происшествия видно, как вице-спикер Ваагн Алексанян сначала метнул в сторону политических противников бутылку, а затем бросил кресло. Активное участие в потасовке принимал и второй вице-спикер от партии «Гражданский договор» Айк Конджорян.

Председатель парламента Рубен Рубинян вызвал сотрудников службы безопасности и объявил перерыв в заседании. После этого драка переместилась в фойе перед залом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом первое заседание парламента Армении девятого созыва началось со скандала из-за отказа пригласить католикоса всех армян. В мае между Минском и Ереваном произошел дипломатический скандал из-за высказываний спикера парламента Армении Алена Симоняна. Политик отказался извиняться за слова о несамостоятельности Белоруссии.