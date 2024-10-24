Как Корея воспринимает сама себя? Если вы спросите об этом в КНДР, то едва ли услышите большевистскую галиматью, а услышите вот о чем: о более чем тысячелетней истории нации, победно завершившейся воцарением династии Кимов; о человеке, который есть властелин мира и хозяин своей судьбы.4 комментария
Путин предсказал рост влияния Эфиопии в мире
Президент России Владимир Путин заявил, что роль Эфиопии на мировой арене будет возрастать благодаря ее участию в БРИКС и темпам развития страны.
Президент России Владимир Путин прогнозирует увеличение значимости Эфиопии в глобальном масштабе, сообщает ТАСС. На саммите в формате «аутрич»/«БРИКС плюс» он отметил: «Эфиопия активно включилась в работу БРИКС. Уверен, что с учетом темпов развития вашей страны, роста ее значения и в Африке, и в мире она внесет своей вклад и в дальнейшем в работу нашего объединения».
Эфиопия, наряду с Египтом, Ираном, ОАЭ и Саудовской Аравией, стала полноправным участником БРИКС с 1 января 2024 года. Это решение укрепит позиции объединения, в которое ранее входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.
Между тем премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, выступая на заседании, заявил о важности обсуждений в рамках БРИКС для ускорения развития стран Глобального Юга. Он подчеркнул, что сотрудничество между развивающимися странами поможет наладить диалог «Юг – Юг» и улучшить глобальное управление.
Ранее Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом на саммите БРИКС в Казани, обсудив вопросы интеграции страны в организацию и торгово-экономическое сотрудничество.
Путин подчеркнул значимость формата «БРИКС плюс/аутрич» для прямого и открытого общения между странами – членами объединения и их партнерами.