Politico: Поражение Трампа на выборах в США стало шансом для Ле Пен

Tекст: Игорь Иножарский

Недовольство избирателей инфляцией, которое обернулось против президента США Дональда Трампа, угрожает позициям действующих властей перед выборами в Испании, Италии, Франции, Греции и Польше, пишет Politico.

«Трамп выступал с обещанием снизить стоимость жизни. Он критиковал предыдущую администрацию за инфляцию. Он обещал вернуть качественные рабочие места. Этого не произошло», – заявила депутат Европарламента от Италии Ирен Тинальи.

В Италии премьер-министр Джорджа Мелони уже столкнулась с протестами из-за стоимости топлива. В Испании правая партия Vox, обвиняющая социалистов в неспособности удовлетворить базовые потребности граждан, может впервые войти в правительство после ноябрьских выборов. Канцлер Германии Фридрих Мерц также терпит электоральные поражения от правых и левых политических сил.

При этом для лидера французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен недовольство граждан предоставляет новые возможности. Политик сделала снижение налогов на энергоносители и доступное жилье главными темами своей президентской кампании, рассчитывая извлечь выгоду из экономических трудностей правительства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс начал выстраивать альянс с разочарованными избирателями Дональда Трампа. В среду президент США приступил к обсуждению возможной отставки министра обороны Пита Хегсета на фоне крупных поражений Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс. Во вторник вероятный контроль Демократической партии над американским парламентом назвали не приносящим Европе облегчения фактором.