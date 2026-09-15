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Европарламент лишил скандального польского депутата неприкосновенности
Европарламент лишил скандального польского депутата Брауна неприкосновенности
Европейский парламент лишил польского депутата Гжегожа Брауна неприкосновенности на время расследования дела об отрицании холокоста, сообщил представитель Польши в ЕП Кшиштоф Брейза.
Европейский парламент во вторник принял решение о лишении иммунитета польского депутата Гжегожа Брауна, передает РИА «Новости». Поводом послужило расследование дела об отрицании холокоста.
«Только что Европейский парламент снял иммунитет с Гжегожа Брауна за его скандальные высказывания, отрицающие холокост и газовые камеры в немецком лагере смерти в Освенциме», – написал Брейза в соцсетях. Решение связано с прошлогодними заявлениями Брауна в эфире Radio Wnet. Тогда политик усомнился в существовании газовых камер в концентрационном лагере Аушвиц-Биркенау, назвав эту информацию фейком.
Парламентарий теряет неприкосновенность уже в шестой раз. Ранее подобные меры принимались из-за инцидента в польском сейме, когда Браун тушил ханукальные свечи огнетушителем.
Кроме того, иммунитет снимали из-за нападения на врача, которая, по мнению депутата, незаконно провела аборт. Теперь польские правоохранительные органы могут продолжить процессуальные действия.
В августе представитель Института национальной памяти Польши сообщал, что Брауну грозит до трех лет лишения свободы.
В июне руководство мемориального комплекса в Освенциме отказало делегации Брауна в посещении бывшего нацистского концлагеря.
Несколько дней назад евродепутат кувалдой разбил установленный у границы обелиск в память о членах Украинской повстанческой армии*.
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