Европарламент лишил скандального польского депутата неприкосновенности

Европарламент лишил скандального польского депутата Брауна неприкосновенности

Tекст: Валерия Городецкая

Европейский парламент во вторник принял решение о лишении иммунитета польского депутата Гжегожа Брауна, передает РИА «Новости». Поводом послужило расследование дела об отрицании холокоста.

«Только что Европейский парламент снял иммунитет с Гжегожа Брауна за его скандальные высказывания, отрицающие холокост и газовые камеры в немецком лагере смерти в Освенциме», – написал Брейза в соцсетях. Решение связано с прошлогодними заявлениями Брауна в эфире Radio Wnet. Тогда политик усомнился в существовании газовых камер в концентрационном лагере Аушвиц-Биркенау, назвав эту информацию фейком.

Парламентарий теряет неприкосновенность уже в шестой раз. Ранее подобные меры принимались из-за инцидента в польском сейме, когда Браун тушил ханукальные свечи огнетушителем.

Кроме того, иммунитет снимали из-за нападения на врача, которая, по мнению депутата, незаконно провела аборт. Теперь польские правоохранительные органы могут продолжить процессуальные действия.

В августе представитель Института национальной памяти Польши сообщал, что Брауну грозит до трех лет лишения свободы.

В июне руководство мемориального комплекса в Освенциме отказало делегации Брауна в посещении бывшего нацистского концлагеря.

Несколько дней назад евродепутат кувалдой разбил установленный у границы обелиск в память о членах Украинской повстанческой армии*.