Подковерная борьба в Киеве привела к битве разведки и контрразведки

Tекст: Василий Стоякин

Эпическая битва произошла в ночь на 2 сентября на киевском районе Березняки. Перестрелка разгорелась между представителями двух конкурирующих преступных группировок – т.н. «Службы безопасности Украины» (СБУ) и т.н. «Главного управления разведки МО Украины» (ГУР). Итог – один «двухсотый» и три «трехсотых».

Нет, мы, конечно, в курсе, что СБУ и ГУР – государственные организации Украины. Но ведут они себя нередко как самые настоящие бандитские синдикаты. Нынешняя стычка далеко не первая. Самое резонансное столкновение имело место 5 марта 2022 года, когда сотрудники СБУ застрелили в самом центре города Дениса Киреева – члена украинской делегации на переговорах в Стамбуле и негласного сотрудника ГУР. За что его так – осталось непонятным.

В данном же случае события развивались следующим образом. Неизвестные похитили заместителя командира Русского добровольческого корпуса*, сотрудника ГУР Степана Каплунова** и отвезли его на конспиративную квартиру. Квартира оказалась недостаточно конспиративной – за Каплуновым явились его сослуживцы. Оказалось, что злобные похитители, внезапно – сотрудники СБУ (на самом деле задержали его сотрудники полиции, но по какому поводу и что там дальше произошло – покрыто дымом горящих складов).

Стороны о чем-то договорились и пожали друг другу руки. Но оказалось, что достигнутое соглашение чисто украинское – СБУшники просто ожидали прибытия подкрепления и дождавшись (подъехала «Альфа») предприняли попытку удалить сотрудников ГУР с ведомственной территории. Приехала полиция, сотрудники Государственного бюро расследований и Офиса генерального прокурора, которые развели участников матча в противоположные углы ринга и ищут, кто все это натворил.

Как мы поняли, поле боя осталось за СБУ – убитый, двое раненых и задержанные относятся именно к ГУР (точнее – к аффилированному с ним РДК – похоже, что настоящие сотрудники военной разведки в битве участия не принимали, иначе бы исходом была бы по крайней мере ничья). Каплунова отбить не удалось.

Владимир Зеленский рвет и мечет. Случай, конечно, из ряда вон, даже на фоне деятельности ТЦК.

СБУ объявила, что вместе с ГУР сражалась с представителями ФСБ и, традиционно, одержала победу – предотвратила покушение на «одного из лидеров российской оппозиции». Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов** встал, разумеется, на сторону своих протеже, ГУР: «Никто не имеет права безнаказанно похищать военнослужащих, открывать огонь на улицах наших городов, отдавать и выполнять преступные приказы» (гражданских похищать можно – Буданов разумно не пытается ставить под вопрос деятельность ТЦК).

Нынешнее столкновение – результат объединения сразу нескольких факторов. Во-первых, у СБУ давно претензии к ГУР относительно контроля над РДК. В чем причины, сказать трудно, но скорее всего эта игрушка не такая бесполезная, как кажется – на нее идет какое-то независимое финансирование (судя по всему – западное), она сама по себе является источником финансов («освободители России» в свободное от «освобождения России» время занимаются освобождением граждан Украины и ЕС от материальных ценностей, а при надобности – жизней), ну и вообще статусный брелок.

Во-вторых, именно этот конфликт начался из-за спора за контроль над одним из мошеннических кол-центров. Кол-центры на Украине – весьма прибыльный актив, они все крышуются представителями различных спецслужб. Именно террористическая составляющая у них сугубо подчиненная – они так оправдывают свое существование в «воюющей стране». Главное – получение прибыли.

Сейчас как раз завершается процесс переформатирования этого рынка. Высшей точкой было покушение на одного из основных операторов этого бизнеса – днепропетровского мини-олигарха Вадима Ермолаева в Монако, 29 июня. Сам Ермолаев считает, что покушение организовало ГУР (по слухам он с давних пор ходит под СБУ, но, по ним же, был одним из ведущих финансистов политической кампании Залужного – раскладывал яйца в разные корзины).

По сведениям из украинского сегмента социальных сетей, СБУ пыталась подбросить Каплунову какую-то запрещенку, чтобы вывести его из игры. Почему это не получилось – не ясно.

В-третьих, и это главное, идет подковерная борьба главы Офиса президента, бывшего начальника ГУР Кирилла Буданова* и и.о. главы СБУ Александра Поклада. В 2022 году ГУР сработало значительно лучше СБУ, и Зеленский на протяжении длительного времени делал ставку именно на ГУР. Но потом у Буданова появились политические амбиции (в основном – вследствие особенностей украинской информполитики).

Утрата к нему доверия вылилась в то, что Зеленский начал в большей степени опираться на СБУ, а Буданова назначил главой ОП, в равной степени, чтобы нейтрализовать его амбиции и усилить свои позиции в виртуальном противостоянии с экс-главкомом Валерием Залужным. Ситуация от этого только ухудшилась, поскольку конфликт президента и начальника его канцелярии стал виден гораздо лучше.

Прогнозировать развитие событий трудно, но скорее всего стороны как-то договорятся – как только нащупают взаимовыгодный формат (СБУ дисциплинировано первая сделала шаг к примирению – совместная операция, в ходе которой возникло недопонимание и т.п.).

Важный момент, конечно, состоит в том, что конфликт дошел до такой степени обострения главным образом из-за недисциплинированности РДК. Столкновения с трупами у ГУР и СБУ были и раньше, но тут есть кого объявить виноватым.

Бывший народный депутат Украины Олег Царев, имеющий свои источники информации, считает, что СБУ в данном случае пыталось спасти репутацию ГУР после провала в Монако – представить Каплунова в качестве двойного агента, который по заданию российских спецслужб дискредитировал светлый лик наемных убийц из ГУР. В его версию недисциплинированность РДК вполне укладывается (сам он считает, что ГУР спасает честь мундира, но какая уж тут честь после ареста организатора покушения на Ермолаева…).

Нынешний конфликт – очередной пример разбалансировки системы сдержек и противовесов в системе украинской власти после отставки Андрея Ермака. Система становится менее управляемой и менее эффективной. Однако ожидать ее обрушения не следует – если оно произойдет, то внезапно и в тот самый момент, когда это будет совсем некстати (например – в случае успешных переговоров о прекращении войны).

Для России же вывод состоит в том, что с нынешним украинским руководством договориться невозможно. Если даже рядовые сотрудники спецслужб не считают нужным придерживаться хоть каких-то (даже взаимовыгодных) договоренностей, то это симптом ситуации наверху.

*Террористическая организация, запрещена в России

**Внесен в список террористов и экстремистов в РФ