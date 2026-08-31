Бизнесмен Ермолаев заявил об использовании взрывчатки ГУР при покушении в Монако

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев сообщил, что при покушении на него в Монако использовали редкое взрывчатое вещество, которое имеется в распоряжении главного управления разведки минобороны Украины, передает РИА «Новости».

По его словам, это жидкое вещество было доставлено с Украины в виде готового изделия.

«Взрывчатка была очень редкой. Из общедоступных источников известно, что у обычных военных такой взрывчатки нет, а в ГУР она есть», – рассказал бизнесмен в интервью украинским журналистам. Ермолаев добавил, что применение этого вещества оставляет страшные химические ожоги на теле.

Бизнесмен считает, что подозреваемая в покушении Анастасия Березовская действовала не одна, а совместно с сотрудником ГУР Владиславом Реутом. Ермолаев также выразил обеспокоенность тем, что расследование дела начало тормозить из-за возможного давления заинтересованных лиц на правоохранительные органы.

В конце июня в Монако в результате взрыва пострадали сам Ермолаев, его сын и спутница. Позже тело подозреваемой Березовской нашли под Киевом, а украинские власти задержали Реута и бывшего правоохранителя Виталия Жиковича по подозрению в ее убийстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пострадавший при взрыве предприниматель Вадим Ермолаев категорически опроверг версию о вмешательстве Москвы.

Днем ранее бизнесмен обвинил в организации покушения нанятых частным заказчиком сотрудников украинской военной разведки.

В начале июля украинские правоохранители задержали сотрудника этого ведомства по подозрению в убийстве предполагаемой исполнительницы теракта Анастасии Березовской.