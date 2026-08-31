  • Новость часаСупертанкер подорвался на минах в Ормузском проливе
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Франция готовит реванш в Африке руками украинцев
    Лавров обвинил НАТО в милитаризации Арктики
    Мерц осудил «поспешный» отказ от АЭС в Германии
    Украинская певица заявила о русскоязычном Киеве
    После взрыва в Киевской области Украины вспыхнул сильный пожар
    Мерц анонсировал ответ Германии на инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига
    Иран нанес ракетный удар по авиабазам США в Иордании
    Супертанкер подорвался на минах в Ормузском проливе
    Дипломат заявил о соучастии стран НАТО в террористических атаках Киева
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева На козни Европы Россия веками отвечала достоинством

    Москва унаследовала от своих царственных предшественников вовсе не малахольное «бескорыстие», а вечное и непреходящее стремление к общей безопасности. Глядя на современную международную политику, не устаешь поражаться тому, насколько морально выше выглядит наша страна на фоне мелкой позорной суеты ее противников.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Немцев из Таганрога прогнал страх второго Сталинграда

    30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Севморпуть как ответ на глобальный логистический хаос

    Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.

    13629 комментариев
    31 августа 2026, 09:34 • Новости дня

    Бизнесмен Ермолаев заявил об использовании взрывчатки ГУР при покушении в Монако

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев заявил, что при покушении на него в Монако использовалась очень редкая взрывчатка, которой нет у обычных военных, но есть у главного управления разведки минобороны Украины.

    Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев сообщил, что при покушении на него в Монако использовали редкое взрывчатое вещество, которое имеется в распоряжении главного управления разведки минобороны Украины, передает РИА «Новости».

    По его словам, это жидкое вещество было доставлено с Украины в виде готового изделия.

    «Взрывчатка была очень редкой. Из общедоступных источников известно, что у обычных военных такой взрывчатки нет, а в ГУР она есть», – рассказал бизнесмен в интервью украинским журналистам. Ермолаев добавил, что применение этого вещества оставляет страшные химические ожоги на теле.

    Бизнесмен считает, что подозреваемая в покушении Анастасия Березовская действовала не одна, а совместно с сотрудником ГУР Владиславом Реутом. Ермолаев также выразил обеспокоенность тем, что расследование дела начало тормозить из-за возможного давления заинтересованных лиц на правоохранительные органы.

    В конце июня в Монако в результате взрыва пострадали сам Ермолаев, его сын и спутница. Позже тело подозреваемой Березовской нашли под Киевом, а украинские власти задержали Реута и бывшего правоохранителя Виталия Жиковича по подозрению в ее убийстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пострадавший при взрыве предприниматель Вадим Ермолаев категорически опроверг версию о вмешательстве Москвы.

    Днем ранее бизнесмен обвинил в организации покушения нанятых частным заказчиком сотрудников украинской военной разведки.

    В начале июля украинские правоохранители задержали сотрудника этого ведомства по подозрению в убийстве предполагаемой исполнительницы теракта Анастасии Березовской.

    30 августа 2026, 16:23 • Новости дня
    В Раде описали ситуацию в Киеве тремя словами

    Депутат Рады Безуглая сравнила текущую обстановку в Киеве с Краматорском

    В Раде описали ситуацию в Киеве тремя словами
    @ Oleksandr Gusev/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Обстановка в украинской столице стала вызывать стойкие ассоциации с ситуацией в Краматорске, заявила депутат Рады Марьяна Безуглая.

    «Киев пахнет Краматорском», – сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в личном Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что Киев затянул дым от продолжающихся второй день пожаров, вызванных ударами по складам ВСУ.

    Атака беспилотников спровоцировала сильный пожар в пригороде Киева.

    Премьер-министр Украины Сергей Корецкий подтвердил детонацию на объекте в Бучанском районе.

    Также российские военные нанесли удары по двум логистическим объектам в Киеве и Киевской области, которые использовались в интересах ВСУ.

    Кроме того, в Киеве зафиксировали масштабный пожар и взрывы на фоне полыхающих арсеналов с разлетающимися боеприпасами.

    Комментарии (13)
    30 августа 2026, 13:55 • Новости дня
    Эксперт объяснил бессмысленность попытки Киева ограничить работу спутников «Рассвет»

    Анпилогов: Идея Киева ограничить работу спутников «Рассвет» обречена на провал

    Эксперт объяснил бессмысленность попытки Киева ограничить работу спутников «Рассвет»
    @ Бюро 1440

    Tекст: Евгений Поздняков

    Требование Украины исключить ее территорию из зоны обслуживания российских спутников «Рассвет» нереализуемо как технически, так и организационно, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Киев направил соответствующую ноту в Международный союз электросвязи (МЭС).

    «Запретить спутникам считывать данные с какого-то определенного диапазона – невозможно. Речь идет о направленном сигнале, который поступает напрямую в приемник аппарата с той территории, которая попадает в угол обзора механизма», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «То есть отследить, где именно и в какое время происходит контакт между спутником и данными с поверхности Земли нельзя даже чисто с технической точки зрения. К тому же и сам Международный союз электросвязи (МЭС) не обладает полномочиями что-либо запрещать суверенным государствам», – говорит он.

    МЭС при этом выполняет вполне конкретные технические функции, связанные с международной координацией связи. «Это консультативная международная структура, которая помогает странам регулировать использование радиочастотного спектра и спутниковых орбит, чтобы избежать аварий и помех. Кроме того, союз разрабатывает рекомендательные стандарты спутников для обеспечения бесперебойной связи», – добавляет собеседник.

    «На этом полномочия МЭС заканчиваются. Украина пытается превратить заведомо неполитическую площадку в арену для идеологических баталий, что, впрочем, у нее вряд ли получится, поскольку сам метод организации этой структуры не предполагает диалога с государствами, за исключением оформления рекомендательных нот», – уточняет эксперт.

    «Но даже если бы МЭС имел право что-либо запретить России, то большим вопросом стала бы реализация подобной меры. Как, например, заставить ВС РФ отказаться от использования получаемых со спутника данных? Какие рычаги давления у данной структуры имеются на нашу армию? Никаких», – заключил Анпилогов.

    Ранее Украина потребовала от МЭС вывести территорию страны из зоны обслуживания российской группировки спутников «Рассвет». Соответствующую ноту в организацию направил глава МИД Украины Андрей Сигиба. Он также призвал союзников Киева по всему миру поддержать данную инициативу.

    Напомним, Россия совершила запуск второй группы спутников «Рассвет» еще в конце июля. Первую же «партию», в которую входили 16 аппаратов, вывели на орбиту в марте. Проект предназначен для широкополосной передачи данных и подключения к интернету в любой точке планеты. Неслучайно уже тогда агентство Bloomberg назвало отечественную разработку конкурентом Starlink.

    Агентство подчеркивало, что Москва стремится создать суверенную спутниковую сеть по аналогичной компании Илона Маска концепции: с низкоорбитальной группировкой, широкополосным доступом и массовыми пользовательскими терминалами, хотя по масштабу, с их точки зрения, проект на тот момент выглядел скромнее.

    Ключевая особенность разработки компании «Бюро 1440» – собственная лазерная связь. Спутники обмениваются трафиком на скоростях до десяти Гбит/с на дистанциях около одной тысячи км, что снижает зависимость от наземных станций и обеспечивает работу сети над океаном и в Арктике. Лазерные линии изначально заданы как базовая технология системы.

    Кроме того, космическая лазерная связь снижает зависимость от наземных шлюзовых станций, оснащенных мощными антеннами, которые выступают ретрансляторами сигнала со спутника для наземных сетей, упрощает управление группировкой и повышает автономность системы, позволяя аппаратам оперативно обмениваться телеметрией, маршрутами трафика, данными о положении друг друга.

    Главные задачи «Рассвета» – создание защищенных каналов связи, поддержка развития беспилотного транспорта и обеспечение стабильного интернета в любой точке страны, включая районы Северного морского пути. В перспективе система может стать основой для интеграции в транспортную, энергетическую и оборонную инфраструктуру России.

    Комментарии (21)
    29 августа 2026, 13:44 • Видео
    В Марокко захотели кусок Испании

    Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

    Комментарии (0)
    30 августа 2026, 11:47 • Новости дня
    В Киеве прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги

    Tекст: Вера Басилая

    Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал «Общественное».

    Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве, передает РИА «Новости». Информацию о происшествии подтвердил местный телеканал «Общественное».

    «В Киеве слышны взрывы», – говорится в публикации, размещенной в официальном Telegram-канале вещателя.

    Согласно сведениям электронной карты министерства цифровой трансформации, в населенном пункте продолжает звучать сигнал воздушной тревоги.

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России продолжают наносить утренние удары по целям в украинской столице, над городом поднимается густой дым от пожаров.

    После атаки ВС России на объекте в Павлограде вспыхнул пожар.

    Российские военные нанесли точный удар по комбинату асбестоцементных изделий, расположенному на территории Киева.

    Комментарии (0)
    30 августа 2026, 15:26 • Новости дня
    ВС России поразили логистические центры «Ашан» и «Аврора» под Киевом

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы нанесли удары по крупным складам компаний «Ашан» и «Аврора», после чего в Киеве вновь прозвучала серия взрывов.

    Украинские средства массовой информации сообщили о поражении логистических объектов в районе Борисполя, передает «Операция Z: Военкоры Русской весны». Под удар попали распределительные центры торговых сетей «Ашан» и «Аврора».

    Тем временем в самом Киеве продолжают звучать взрывы. Город атакуют российские реактивные беспилотные аппараты «Герань».

    На территории логистического комплекса в украинском Борисполе зафиксировали серьезные повреждения складов из-за взрывов.

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России продолжают наносить утренние удары по целям в украинской столице, над городом поднимается густой дым от пожаров.

    Российские военные нанесли точный удар по комбинату асбестоцементных изделий, расположенному на территории Киева.

    Комментарии (2)
    30 августа 2026, 12:18 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Николаеве и Чернигове

    Tекст: Вера Басилая

    Взрыв произошел в городе Николаеве, а спустя некоторое время сообщение о работе ПВО поступило из Чернигова, сообщили украинские СМИ.

    Мэр Александр Сенкевич сообщил, что в Николаеве был слышен взрыв, передает ТАСС.

    Одновременно стало известно об аналогичном инциденте в северной части Украины. Информацию о взрыве в Чернигове распространили местные средства массовой информации. В этих и ряде других областей сработали сирены предупреждения об опасности.

    Незадолго до этого режим воздушной тревоги вводился в Киеве. В украинской столице также фиксировались хлопки и активная работа систем противовоздушной обороны, после чего предупреждение было отменено.

    Вооруженные силы России продолжают наносить утренние удары по целям в украинской столице, над городом поднимается густой дым от пожаров.

    Ранее сообщалось, что в Киеве прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги.

    После атаки ВС России на объекте в Павлограде вспыхнул пожар.

    Российские военные нанесли точный удар по комбинату асбестоцементных изделий, расположенному на территории Киева.

    Комментарии (0)
    31 августа 2026, 06:58 • Новости дня
    ВСУ попытались вывести офицеров из «Волчанского котла»

    Tекст: Антон Антонов

    Командование ВСУ пытается вывести офицерский состав из «Волчанского котла» на Харьковском направлении.

    «Украинское командование пытается вывести из «Волчанского котла» офицерский состав. При попытке вывода КП батальона 159 омбр уничтожено три ББМ с командным составом бригады», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    На Харьковском направлении по всей линии фронта активно работали российская авиация и расчеты «Гераней», поддерживая продвижение штурмовых подразделений «Северян».

    Авиация ВКС России и ударные БПЛА атаковали живую силу и технику ВСУ в районах Харькова, Слатино, Дементиевки, Избицкого, Петропавловки, Новоалександровки, Резниково, Слизнево, Пролетарки, Хатнего, Токаревки, Василевки, Плоского и Долгенького.

    В Казачьей Лопани «Северяне» с тяжелыми боями продолжали продвижение, за сутки оно достигло 300 м. На Волчанском направлении были сорваны ротация ВСУ в районе Избицкого и попытка переброски украинского подкрепления в район Шевченково. На Великобурлукском направлении «Северяне» с боями продвинулись в районах Слизнево и Должанки.

    На Сумском направлении штурмовые группы «Северян» усиливали давление на позиции ВСУ. Авиация, артиллерия и расчеты беспилотников наносили удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Сум, Ястребщины, Лужков, Садков, Великой Рыбицы, Угроед и Толстодубово.

    В Сумском районе российскими силами зачищались лесопосадки вокруг освобожденных сел Садки и Великий Прикол. ВСУ укрепляли оборону у Кияницы и Хотени. В Шосткинском районе продолжались ожесточенные бои в лесных массивах возле Толстодубово.

    В Черниговской области возле Семеновки российские авиация и дроны планомерно уничтожают подразделения украинских пограничников.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 245 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 95 в Харьковской областях). Также вскрыто и уничтожено», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Храповщина Сумской области.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    30 августа 2026, 17:56 • Новости дня
    Армия России поразила логистический центр с деталями для дронов под Киевом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Киевской области уничтожен крупный транспортно-логистический узел «Пирогово», где хранились важные детали для сборки ударных аппаратов средней и большой дальности, сообщили в Минобороны.

    Вооруженные силы нанесли успешный удар по объекту инфраструктуры противника, сообщает Минобороны России в Max. Целью атаки стал комплекс «Пирогово», который использовался для распределения грузов двойного назначения.

    На территории этого центра находились комплектующие для беспилотных летательных аппаратов. Речь идет о деталях для дронов как средней, так и большой дальности.

    В течение всего дня российские военные продолжали атаковать предприятия военной промышленности на Украине. Групповые удары также наносились по другим логистическим центрам, работающим в интересах украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве.

    Уничтожение транспортной инфраструктуры лишает противника полноценного тылового обеспечения.

    В начале августа целями подобных атак стали логистические узлы «МЛП-Чайка» и «Новая почта».


    Комментарии (0)
    30 августа 2026, 16:09 • Новости дня
    В Запорожской области назвали предательством слова Зеленского о незнакомцах

    Емельяненко назвал Зеленского предателем за слова о русских незнакомцах

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Законодательного собрания Запорожской области Виктор Емельяненко резко раскритиковал слова Владимира Зеленского, назвавшего русских и украинцев незнакомцами.

    Емельяненко резко раскритиковал слова Владимира Зеленского, назвавшего русских и украинцев незнакомцами, передает РИА «Новости». По мнению парламентария, подобная риторика направлена на уничтожение исторической памяти и разрыв связей между братскими народами.

    «Называя братские народы незнакомцами, он пытается стереть подвиг своих же предков, которые дали ему жизнь и право на будущее. Это предательство собственного рода и попытка совершить ментальное самоубийство целого народа, оторвав его от корней, от общей памяти и от самой правды жизни», – заявил политик.

    Емельяненко подчеркнул, что русские и украинцы объединены не только географическим положением, но и общей историей, культурой и победой над фашизмом. Он добавил, что жители Запорожской области, которая стала частью России осенью 2022 года, постепенно возвращаются к своим истокам, избавляясь от навязанной вражды.

    В своем видеообращении Владимир Зеленский заявил о полном отчуждении между народами России и Украины.

    Глава заксобрания Запорожской области Виктор Емельяненко назвал недавнюю поездку украинского лидера в подконтрольное Киеву Запорожье спектаклем.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о предательстве политиком своего воевавшего деда.

    Комментарии (0)
    31 августа 2026, 06:47 • Новости дня
    Украинская певица Настя Каменских выступила против дискриминации русского языка

    Украинская певица Настя Каменских: Я родилась и выросла в русскоязычном Киеве

    Украинская певица Настя Каменских выступила против дискриминации русского языка
    @ Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Певица Настя Каменских, получившая известность благодаря участию в украинском дуэте «Потап и Настя», публично осудила дискриминацию русского языка на Украине, заявив, что родилась и выросла «в русскоязычном Киеве».

    «Я больше не поддерживаю то, что происходит на Украине, и я не хочу играть в «ура-патриотизм», ходить в вышиваночке и говорить про «мощных, несгибаемых людей», – заявила Каменских в соцсетях.

    Она заявила, что любой человек имеет право говорить на том языке, на котором пожелает, передает РИА «Новости».

    «Почему я говорю на русском языке? Потому что я на нем говорю с детства. Я родилась и выросла в русскоязычном Киеве...» – заявила певица.

    Она также заявила, что ущемление людей по языковому признаку считает равным дискриминации по цвету кожи. По ее мнению, личные качества определяются не языком, на котором разговаривает человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине появилась петиция с требованием лишить экс-партнера Каменских по дуэту Потапа звания заслуженного артиста за отношение к русскому языку.

    В июне украинский лидер Владимир Зеленский исключил русский язык из перечня защищаемых государством.

    Анастасия Каменских в 2022 году вошла в число украинских артистов, которым запретили въезд в Россию.

    Комментарии (2)
    31 августа 2026, 06:15 • Новости дня
    Мерц анонсировал ответ Германии на инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига

    Мерц: Берлин согласует ответ на инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига с ЕС и НАТО

    Мерц анонсировал ответ Германии на инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига
    @ IMAGO/Andreas Gora/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Германии согласуют с партнерами по НАТО и Евросоюзу ответ на инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига, заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц.

    Мерц в интервью ARD подчеркнул, что реакция последует от Берлина, однако партнеры будут заранее проинформированы. «Она в эти дни также окончательно согласовывается с Европейским союзом, с партнерами по НАТО», – приводит его слова ZDF.

    Он отказался комментировать, кто стоял за попыткой нападения, добавил, что расследование близится к завершению.

    Политик отметил, что правительство ФРГ достигло широкого согласия по поводу предстоящей реакции, о которой будет объявлено в ближайшие дни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии планируют обвинить Россию в нападении на аэропорт Лейпцига.

    Мерц заявил о наличии улик против возможных организаторов атаки.

    При этом немецкие правоохранители подозревали Украину в инсценировке нападения для получения военной помощи.

    Комментарии (2)
    30 августа 2026, 15:38 • Новости дня
    Зеленский начал поиски денег для залога за Мудрую

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский и его офис активно ищут деньги для внесения залога за бывшую замглавы его офиса Ирину Мудрую, сообщили украинские СМИ.

    Зеленский пытается найти средства для освобождения бывшей замглавы президентского офиса Ирины Мудрой, передает РИА «Новости».

    Источники украинского издания «Страна» сообщают, что Банковая также активно занимается поиском средств для залога, но пока полной суммы нет. Журналисты отмечают, что происходящее ломает привычную тактику реагирования на коррупционные расследования против ближайшего окружения.

    Ранее попавших под следствие соратников увольняли, выкупали, а затем возвращали к неформальному исполнению обязанностей. Дело Мудрой, обвиняемой в отмывании денег, должно было разрушить эту схему. Неспособность собрать нужную сумму грозит дестабилизировать всю вертикаль власти.

    «Для Зеленского кейс с залогом для Мудрой является принципиальным. Если для нее даже такую небольшую сумму не удастся собрать, то это может оказать дестабилизирующий эффект на всю вертикаль власти», – пишет издание.

    Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о масштабной спецоперации против преступной группы 19 августа. В деле замешаны депутаты Рады, чиновники и руководство украинского банка.

    Украинский суд арестовал Ирину Мудрую на 60 суток с правом внесения залога 20 млн гривен (447,5 тыс. долларов).

    Владимир Зеленский подписал указ об отставке чиновницы.

    Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало материалы расследования деятельности преступной группировки с участием бывшей замглавы офиса президента.

    Комментарии (0)
    30 августа 2026, 11:17 • Новости дня
    Украинцы захотели лишить рэпера Потапа звания заслуженного артиста

    На Украине появилась петиция о лишении Потапа звания заслуженного артиста

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На сайте офиса президента Украины появилась петиция с требованием лишить рэпера Потапа звания заслуженного артиста из-за его отношения к русскому языку.

    На сайте офиса Владимира Зеленского появилась петиция с призывом забрать у рэпера Потапа статус заслуженного артиста Украины, передает РИА «Новости». Авторы инициативы обвиняют музыканта в поддержке русского языка и неуважении к украинской культуре.

    «Лишить Потапенко Алексея Андреевича (Потап) звания заслуженного артиста Украины за систематическое публичное пренебрежение к украинскому языку и культуре», – сказано в тексте обращения. В документе подчеркивается, что артист регулярно предлагает русский язык как альтернативу и выступает за его распространение в стране.

    Обращение зарегистрировали 28 августа. К настоящему моменту оно собрало более 4,8 тыс. подписей из 25 тыс., необходимых для рассмотрения. Ранее, 9 июня, украинские СМИ сообщали об исчезновении табличек Потапа и Насти Каменских с аллеи звезд в Киеве.

    Борьба с русским языком на Украине активизировалась после 2014 года. В 2019 году был принят закон о государственном языке, обязывающий использовать украинский во всех сферах. В декабре 2023 года парламент ужесточил ограничения для русского языка, предоставив при этом поблажки другим национальным меньшинствам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент Украины Владимир Зеленский исключил русский язык из перечня защищаемых государством.

    В том же месяце городской совет Кропивницкого запретил трансляцию русскоязычных песен в развлекательных заведениях.

    В прошлом году украинский продюсер Игорь Кондратюк призвал полностью игнорировать творчество Андрея Данилко из-за исполнения композиций на русском языке.

    Комментарии (3)
    31 августа 2026, 00:52 • Новости дня
    После взрыва в Киевской области Украины вспыхнул сильный пожар

    Tекст: Антон Антонов

    Взрыв в селе Погребы Броварского района Киевской области спровоцировал сильный пожар, пишут украинские СМИ.

    СМИ публикуют снимки, на которых видно густой дым над территорией, передает ТАСС.

    Серия взрывов также прозвучала в самом Киеве. В украинской столице объявлена воздушная тревога.

    Воздушная тревога распространяется также еще на 12 областей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 28 августа глава Киевской областной администрации Тимур Ткаченко сообщил о пожаре с повторными взрывами, который произошел на складах под Киевом.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский на днях сообщил, что следователи Нацполиции и Службы безопасности Украины возбудили уголовное производство по статье о служебной халатности в связи со взрывом склада боеприпасов в селе Милая Киевской области, который расположен в жилой застройке.

    Комментарии (0)
    30 августа 2026, 13:17 • Новости дня
    В магазинах Киева возник дефицит продуктов после ударов по складам

    Tекст: Вера Басилая

    В киевских магазинах образовался дефицит продуктов питания из-за повреждения складских помещений, торговые сети вынуждены ограничивать продажу товаров в одни руки, сообщили украинские СМИ.

    После недавних ударов по складским помещениям в украинской столице возникла острая нехватка продовольствия, передает «Операция Z: Военкоры Русской весны». Покупатели столкнулись с отсутствием базовых продуктов питания.

    В супермаркетах сети Novus зафиксирован дефицит хлебобулочных изделий, картофеля и подсолнечного масла. Также с прилавков исчезли некоторые виды куриного мяса и замороженные полуфабрикаты.

    А крупная торговая сеть «АТБ» была вынуждена ввести лимиты на продажу товаров. Теперь покупатели могут приобрести лишь ограниченное количество определенных продуктов в одни руки.

    Украинская сеть супермаркетов «АТБ» ввела жесткие лимиты на продажу базовых продуктов питания в одни руки.

    Жители Киева массово столкнулись с серьезным дефицитом свежих овощей и мяса.

    Ранее российские войска уничтожили логистический центр компании Novus в украинской столице.

    Комментарии (3)
    30 августа 2026, 15:07 • Новости дня
    Мощные взрывы повредили склады в Киевской области

    Складские помещения получили повреждения после взрывов в Борисполе

    Tекст: Вера Басилая

    На территории логистического комплекса в украинском Борисполе зафиксировали серьезные повреждения складов из-за взрывов, сообщили украинские СМИ.

    Складские помещения логистического центра получили повреждения в Борисполе Киевской области Украины. По сведениям УНИАН, повреждения произошли в результате взрывов, передает ТАСС.

    Точный масштаб нанесенного ущерба и другие подробности случившегося в настоящий момент не уточняются.

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России продолжают наносить утренние удары по целям в украинской столице, над городом поднимается густой дым от пожаров.

    В Киеве прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги.

    В конце августа сильный пожар охватил складские помещения логистического объекта в Борисполе.


    Комментарии (0)
    Главное
    Военный эксперт рассказал о провале попытки прорыва ВСУ в Донбассе
    ВСУ попытались вывести офицеров из «Волчанского котла»
    Мерц предрек «огромные проблемы» для Саксонии-Анхальт
    США нанесли удар по иранскому острову в Ормузском проливе
    Daily Mail: Вернувшийся в Британию принц Гарри очень зол
    Медведица напала на двух охотников на Чукотке
    Ядовитые португальские кораблики стали размножаться у берегов Европы

    Вашингтон отыгрался в Венесуэле за неудачи на Ближнем Востоке

    Президент США Дональд Трамп заявил о заключении соглашения с Венесуэлой, которое позволит получить контроль над более чем 65 млрд баррелей доказанных нефтяных запасов страны. Кроме того, Вашингтон начал склонять Венесуэлу к выходу из ОПЕК и сделки ОПЕК+. Сможет ли Венесуэла заменить США ближневосточную нефть, повлечет ли выход Каракаса из ОПЕК дальнейший распад этой организации и когда и как все это отразится на мировых ценах на нефть? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина дронами затягивает Европу в войну

    На фоне системных ударов ВС России по предприятиям украинского ВПК Киев стремится рассредоточить производство БПЛА, вынося его за пределы страны. Так эксперты объясняют соглашения Украины с Норвегией и Финляндией о сотрудничестве в сфере дронов. При этом, по оценкам аналитиков, вовлеченность европейских стран в поддержку киевских властей фактически усиливает их роль в конфликте. Подробности

    Перейти в раздел

    Новые приключения «Смешариков» из Болохово

    За несколько дней восьмиклассница Ксения Щендрыгина обрела всероссийскую известность в качестве уличной художницы. Сначала – усилиями администрации города Болохово Тульской области, которая пригрозила школьнице уголовным преследованием за детский рисунок на детской площадке. А затем – благодаря губернатору региона, без лишней бюрократии потребовавшему «отстать от ребенка». Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД проанализировал причины и последствия арт-конфликта, вроде бы разрешившегося наилучшим образом. Подробности

    Перейти в раздел

    Франция готовит реванш в Африке руками украинцев

    За недавними атаками террористов в Мали стояли французские и украинские спецслужбы, заявили в МИД РФ, подчеркнув, что альянс Парижа и Киева пытается свергнуть и другие правительства в Сахеле. Смоленская площадь чуть ли не впервые подтвердила данные об активной террористической деятельности украинцев в Африке. Чего они добиваются? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В Марокко захотели кусок Испании

      Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

    • На смену Макрону готовят русофоба похуже

      О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

    • Что забыл в России директор ЦРУ

      В России с необъявленным визитом побывал директор ЦРУ и человек из близкого круга президента США Джон Ли Рэтклифф. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. С чем связан нынешний? Есть самые смелые предположения.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Кефир: польза и вред для организма, можно ли пить на ночь и кому нельзя

      Кефир – один из самых популярных кисломолочных продуктов в России: он содержит молочный белок, кальций, фосфор, витамины группы B и живые микроорганизмы, а ферментированные продукты, включая кефир и натуральный йогурт, могут поддерживать разнообразие кишечной микробиоты. Но кефир подходит не всем: он может вызывать дискомфорт при лактазной недостаточности, обострении заболеваний ЖКТ, индивидуальной непереносимости и при употреблении слишком поздно или в большом количестве. Рассказываем, чем полезен кефир, кому он может навредить, можно ли пить кефир на ночь, сколько кефира допустимо в день и как выбрать качественный продукт по рекомендациям Роскачества.

    • Открытки с Днем учителя 2026: красивые картинки бесплатно и поздравления

      В понедельник, 5 октября 2026 года, в России отметят День учителя – профессиональный праздник педагогов, наставников, преподавателей и работников сферы образования. В этот день школьники, родители и выпускники поздравляют учителей цветами, открытками, добрыми словами и небольшими подарками. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые открытки, картинки и поздравления с Днем учителя 2026, которые можно бесплатно скачать, отправить в мессенджере или использовать для подписи к подарку.

    • Сколько калорий сжигается при ходьбе: расход по весу, шаги, скорость и как тратить больше

      Ходьба помогает расходовать калории, поддерживать сердечно-сосудистую систему и повышать ежедневную активность без спортзала. Сколько калорий сжигается при ходьбе, зависит от веса человека, скорости, времени прогулки, рельефа, длины шага и уровня подготовки: за час спокойной ходьбы можно потратить около 180–300 ккал, при быстрой ходьбе – примерно 270–450 ккал, а ходьба в гору или по лестнице увеличивает расход энергии еще сильнее. Рассказываем, сколько калорий сжигается за 30 минут, час и 10 тысяч шагов, какие мышцы работают при ходьбе, как увеличить расход калорий и кому нужно быть осторожнее с интенсивной нагрузкой.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации