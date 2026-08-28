Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Из-за взрыва под Киевом перекрыли Житомирскую трассу
В районе Киева зафиксировали масштабный пожар и мощный взрыв, из-за полыхающих арсеналов с разлетающимися ракетами перекрыто движение на Житомирской трассе, сообщили военкоры.
В районе Киева зафиксировали масштабный пожар и мощный взрыв, передает «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Инцидент произошел на трассе, ведущей в Житомир.
Предположительно, удар пришелся по военному объекту. В украинской столице продолжает звучать сигнал воздушной тревоги.
Из-за возгорания арсеналов и разлетающихся ракет власти перекрыли движение транспорта. Ограничения затронули участок от 15 до 32 км автодороги М-06 «Киев – Чоп» в обоих направлениях, сообщил военкор Александр Коц.
Ранее ВС России поразили производство химвеществ для ракет «Фламинго» под Киевом.
Несколькими днями ранее Вооруженные силы России нанесли высокоточные удары по крупным складам Киева.
Военный эксперт Юрий Кнутов назвал главной целью подобных атак уничтожение предприятий по производству ракет.