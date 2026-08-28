Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
В МИД предрекли Украине огромные потери из-за попыток замедлить ход СВО
Галузин заявил о неизбежных потерях Киева при попытке затянуть спецоперацию
Стремление западных стран и киевских властей отсрочить достижение целей российской армии обернется для Украины катастрофическими последствиями, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.
По словам Галузина, попытки помешать Москве выполнить поставленные задачи приведут к тяжелым результатам, передает РИА «Новости».
«Мы отдаем себе отчет в том, что противник и его спонсоры изобретают все новые способы, чтобы замедлить реализацию нами целей СВО. Однако это им не поможет, а лишь приведет к еще большим потерям для самой Украины», – заявил Галузин.
Дипломат подчеркнул, что Москва неоднократно выражала готовность искать пути мирного урегулирования.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил об отказе Киева от мирных переговоров. По этой причине армия продолжает обеспечивать позитивную динамику на линии соприкосновения, а спецоперация идет своим чередом.
Галузин заявил, что Россия стремится к всеобъемлющему урегулированию конфликта на Украине.
В МИД подчеркивали, что возобновление мирного процесса требует политической воли Киева и его западных спонсоров.
Галузин также подчеркнул, что действия Владимира Зеленского вынуждают Москву продолжать боевые действия до полного выполнения задач спецоперации.