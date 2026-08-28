Галузин заявил о неизбежных потерях Киева при попытке затянуть спецоперацию

Tекст: Вера Басилая

По словам Галузина, попытки помешать Москве выполнить поставленные задачи приведут к тяжелым результатам, передает РИА «Новости».

«Мы отдаем себе отчет в том, что противник и его спонсоры изобретают все новые способы, чтобы замедлить реализацию нами целей СВО. Однако это им не поможет, а лишь приведет к еще большим потерям для самой Украины», – заявил Галузин.

Дипломат подчеркнул, что Москва неоднократно выражала готовность искать пути мирного урегулирования.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил об отказе Киева от мирных переговоров. По этой причине армия продолжает обеспечивать позитивную динамику на линии соприкосновения, а спецоперация идет своим чередом.

Галузин заявил, что Россия стремится к всеобъемлющему урегулированию конфликта на Украине.

В МИД подчеркивали, что возобновление мирного процесса требует политической воли Киева и его западных спонсоров.

Галузин также подчеркнул, что действия Владимира Зеленского вынуждают Москву продолжать боевые действия до полного выполнения задач спецоперации.