Захарова обвинила западные СМИ в массовой фабрикации новостей

Tекст: Мария Иванова

Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале раскритиковала работу западных журналистов, назвав ее «пропагандой дня». Она напомнила о ряде громких фейков, включая сюжеты про Бучу и знаменитую пробирку Колина Пауэлла.

Дипломат обратила внимание на недавнее признание бывшего корреспондента The Guardian Саида Камали Дехгана. «Хочу начистоту рассказать о статье, которую я написал для Guardian. Она была подана как эксклюзивное интервью с Сакине Аштиани. Этого интервью никогда не было. Я сфабриковал всю статью. Полностью неправдивая история. Беру на себя полную ответственность», – процитировала его Захарова.

Материал Дехгана вышел в 2010 году и вызвал международный скандал, став поводом для усиления давления на Иран. Статья до сих пор доступна на сайте издания без опровержений.

Журналист также признался, что участвовал в создании антииранского фильма для HBO, находясь под влиянием западных сценариев.

Захарова привела и другие примеры масштабных фальсификаций. Среди них – выдуманная история кувейтской девочки Найиры в 1990 году, которая послужила аргументом для операции «Буря в пустыне», а также многочисленные подлоги репортеров The New York Times и The New Republic.

«Теперь к этому бесславному перечню добавился случай Саида Дехгана. Сто процентов, не последний.

Поговорим о Буче и о том, как «Би-Би-Си» крутанули этот фейк?» – заключила Захарова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила корпорацию Би-би-си в фабрикации материалов о Буче. Сенатор Владимир Джабаров назвал этот инцидент верхушкой айсберга дезинформации западных СМИ.

Российские эксперты регулярно напоминают об истории с пробиркой госсекретаря США Колина Пауэлла.