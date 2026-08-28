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    Андрей Манчук Андрей Манчук Полгода войны с Ираном привели Трампа к «Анабазису»

    Иранцы описывают войну с Америкой стихами Фирдоуси. Они сравнивают Трампа с легендарным царем Турана Афросиабом. Согласно тексту поэмы, он наступал на Иран во главе огромного войска, но потерпел поражение от воинов богатыря Рустама, которые защищали свою страну от захватчиков и обратили туранцев в бегство.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия вышла за пределы анти-Запада

    Для всего мира Россия представляет собой своего рода «Альтер эго» – другое воплощение Запада, его альтернативную личность, существующую наряду с основной. Но ответить на вопрос о том, каково место России в мире, если это – не только анти-Запад, важно в первую очередь для нас самих.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Может ли православие развернуться на восток

    Перед лицом идеологического безумия вроде «однополых браков» или «беременных мужчин» мы окажемся в добром согласии с мусульманами и большинством буддистов – да и с большинством неверующих. Но главное в религии – не то, против кого мы дружим.

    29 комментариев
    28 августа 2026, 08:50 • Новости дня

    Захарова назвала деятельность западных журналистов «пропагандой дня»

    Захарова обвинила западные СМИ в массовой фабрикации новостей

    Tекст: Мария Иванова

    Представитель МИД России Мария Захарова обвинила западную прессу в массовой фабрикации новостей, напомнив о громких фейках, включая выдуманное интервью The Guardian.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале раскритиковала работу западных журналистов, назвав ее «пропагандой дня». Она напомнила о ряде громких фейков, включая сюжеты про Бучу и знаменитую пробирку Колина Пауэлла.

    Дипломат обратила внимание на недавнее признание бывшего корреспондента The Guardian Саида Камали Дехгана. «Хочу начистоту рассказать о статье, которую я написал для Guardian. Она была подана как эксклюзивное интервью с Сакине Аштиани. Этого интервью никогда не было. Я сфабриковал всю статью. Полностью неправдивая история. Беру на себя полную ответственность», – процитировала его Захарова.

    Материал Дехгана вышел в 2010 году и вызвал международный скандал, став поводом для усиления давления на Иран. Статья до сих пор доступна на сайте издания без опровержений.

    Журналист также признался, что участвовал в создании антииранского фильма для HBO, находясь под влиянием западных сценариев.

    Захарова привела и другие примеры масштабных фальсификаций. Среди них – выдуманная история кувейтской девочки Найиры в 1990 году, которая послужила аргументом для операции «Буря в пустыне», а также многочисленные подлоги репортеров The New York Times и The New Republic.

    «Теперь к этому бесславному перечню добавился случай Саида Дехгана. Сто процентов, не последний.

    Поговорим о Буче и о том, как «Би-Би-Си» крутанули этот фейк?» – заключила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила корпорацию Би-би-си в фабрикации материалов о Буче. Сенатор Владимир Джабаров назвал этот инцидент верхушкой айсберга дезинформации западных СМИ.

    Российские эксперты регулярно напоминают об истории с пробиркой госсекретаря США Колина Пауэлла.

    27 августа 2026, 11:33 • Новости дня
    «Единая Россия» анонсировала мониторинг готовности регионов к отопительному сезону

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Партия намерена жестко контролировать работу управляющих компаний и состояние коммунальной инфраструктуры в преддверии зимнего периода, сообщил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

    Партия планирует тщательно отслеживать подготовку субъектов Российской Федерации к предстоящей зиме, сообщает официальный сайт «Единой России».

    Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов подчеркнул необходимость выявления проблемных участков коммунальной инфраструктуры до наступления холодов из-за уже поступающих сигналов о ее изношенности.

    «От управляющих компаний нужна ответственная работа с домами и жителями: своевременная проверка оборудования, устранение неисправностей и открытая информация о готовности к зиме», – заявил депутат. Он добавил, что партия регулярно инициирует ужесточение требований к коммунальщикам, и сейчас главное – добиться их реального исполнения, чтобы избежать неприятных сюрпризов после старта отопительного сезона.

    Парламентарий также напомнил, что модернизация коммунальных сетей остается одним из приоритетов Народной программы партии и находится на постоянном контроле. По его словам, на недавнем профильном форуме были подведены промежуточные итоги и намечены дальнейшие шаги развития отрасли. Ожидается значительное расширение соответствующего раздела программы с учетом региональных предложений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер России Марат Хуснуллин анонсировал планы побороть старение коммунальных сетей за два-три года.

    Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предупредил о новых штрафах за нарушения при подготовке к отопительному периоду.

    Глава Минстроя Ирек Файзуллин отчитался о штатном начале прошлого отопительного сезона по ужесточенным нормативам.

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    27 августа 2026, 10:29 • Новости дня
    Войскам поставлена задача по освобождению Славянска, Краматорска и Дружковки
    Войскам поставлена задача по освобождению Славянска, Краматорска и Дружковки
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Южная группировка ВС России преодолела на отдельных участках первый оборонительный рубеж славянско-краматорского укрепрайона ВСУ, заявил начальника Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

    Вооруженные силы России прорвали первую линию обороны противника под Славянском и Краматорском, передает Минобороны.

    «В настоящее время основной стратегической задачей киевского режима остается сохранение контроля над оставшейся частью Донбасса. Для этого на Северодонецком направлении противник выстроил и постоянно совершенствует глубокоэшелонированную оборону с опорой на высотную городскую застройку и промышленные зоны крупных населенных пунктов Славянск, Краматорск и Дружковка, связанные между собой развитой транспортной инфраструктурой и системой фортификационных сооружений», – отметил Герасимов.

    «В этих условиях войска Южной группировки, наступая на широком фронте около 160 км одновременно на нескольких направлениях, преодолели на отдельных участках первый оборонительный рубеж Славянско-Краматорского укрепрайона», – добавил он.

    Подразделения успешно уничтожают силы неприятеля восточнее Краматорска. Передовые штурмовые отряды уже ведут бои на территории местного аэродрома, расположенного всего в трех километрах от городских окраин. Одновременно российская артиллерия бьет по логистическим маршрутам, отрезая украинский гарнизон от снабжения.

    До восточных границ Славянска российским бойцам остается пройти четыре километра, при этом продолжаются ожесточенные уличные бои в Николаевке и Никаноровке. За июль и август штурмовики 3-й армии освободили Пискуновку, Першомарьевку и Ореховатку, развивая дальнейшее наступление на правом фланге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов проинспектировал позиции Южной группировки войск.

    В ходе рабочего визита военачальник вручил государственные награды отличившимся бойцам.

    Комментарии (15)
    27 августа 2026, 13:58 • Видео
    На смену Макрону готовят русофоба похуже

    О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

    Комментарии (0)
    27 августа 2026, 10:01 • Новости дня
    CBS: Глава ЦРУ летал в Москву предостеречь Россию от атак на страны НАТО
    CBS: Глава ЦРУ летал в Москву предостеречь Россию от атак на страны НАТО
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф провел переговоры в Москве, во время которых заявил о недопустимости военных действий против стран Североатлантического альянса.

    Директор ЦРУ Джон Рэтклифф лично предупредил Москву о недопустимости атаки на страны НАТО, передает CBS News.

    По данным издания, соответствующее сообщение он передал во время визита в Россию.

    Поездка Рэтклиффа состоялась в рамках контактов между спецслужбами двух стран. Источники CBS News утверждают, что глава ЦРУ обозначил позицию Вашингтона предельно жестко, дав понять, что любые действия против членов альянса получат немедленный ответ.

    Подробности содержания переговоров, а также реакция российской стороны на предупреждение американского разведчика не раскрываются. Издание отмечает, что визит проходил на фоне продолжающейся напряженности между Москвой и Западом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Москву 25 августа на военно-транспортном самолете во Внуково.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визит связан с установлением контактов между спецслужбами. Позже Песков сообщил, что президента Владимира Путина незамедлительно проинформировали о состоявшихся контактах.

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    27 августа 2026, 12:38 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о визите главы ЦРУ в Москву с предостережением

    Политолог Ткаченко: США озабочены последствиями соучастия стран НАТО в атаках Украины на Россию

    Эксперт оценил данные о визите главы ЦРУ в Москву с предостережением
    @ Samuel Corum/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Глава ЦРУ Джон Рэтклифф, возможно, пытался предостеречь Москву от ударов по заводам в Прибалтике, задействованным для нужд ВСУ. Если эта версия подтвердится, визит будет означать, что на Западе всерьез озаботились последствиями соучастия стран НАТО в террористических атаках Украины на Россию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Версия западных СМИ о том, что глава ЦРУ Джон Рэтклифф приезжал в Москву, чтобы предостеречь Москву от атак на страны НАТО, отчасти выглядит правдоподобно», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Он напомнил, что в начале августа американская разведка выпустила доклад, в котором говорилось, что Россия якобы может напасть на одного из членов Североатлантического альянса. Документ появился на фоне продолжающегося переноса производства беспилотников с Украины в страны Балтии.

    «ВС России системно бьют по объектам украинского ВПК, уничтожают промышленные площадки. Параллельно в странах Прибалтики, Финляндии и ряде других государств разворачиваются предприятия в интересах ВСУ», – указал Ткаченко.

    На этом фоне он допустил, что Рэтклифф пытался предостеречь Москву от нанесения ударов еще и по производствам Латвии, Литвы и Эстонии. Если эта версия подтвердится, визит будет означать, что на Западе всерьез озаботились последствиями соучастия стран НАТО в террористических атаках Украины на Россию.

    Впрочем, при таком раскладе было бы логичнее предупреждать о возможных последствиях руководство прибалтийских республик, нежели Москву, считает аналитик. Он также напомнил, что прошлый визит такого рода в 2021 году закончился ничем. «Россия проигнорировала призывы и опасения предшественника Рэтклиффа по части СВО», – указал Ткаченко, подчеркнув, что и сейчас РФ не станет действовать под давлением.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. «Уильям Бернс предостерегал Владимира Путина «не нападать» на Украину. Через три месяца началась спецоперация, потому что Запад проигнорировал российские опасения и встречные предложения. Не надо нас провоцировать, и никто ни на кого не нападет. А если вы устроите блокаду Калининграда, то это уже будет защита, а не нападение. А языком ультиматума с нами разговаривать бессмысленно. Не работает», – написал он в своем Telegram-канале.

    Ранее сразу несколько западных СМИ сообщили, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф мог приехать в Москву ради того, чтобы предупредить российские власти не нападать на страны НАТО. По данным издания Politico, речь прежде всего об Эстонии, Латвии и Литве. Об этом же со ссылкой на свои источники сообщили CBS и The Wall Street Journal.

    Американская разведка считает, что Россия может «проверить решимость НАТО» и совершить «ограниченное нападение» на одну из стран альянса. По оценкам специалистов США, это якобы может произойти в виде кибератаки или отправки вооруженных групп без опознавательных знаков и «небольшого сухопутного вторжения» в одну из стран Балтии. Наиболее вероятный период для такой попытки – с осени 2026 года по 2029 год, писала ранее газета WSJ.

    Москва неоднократно отрицала наличие планов атаковать альянс. Так, в июне на встрече с представителями международных информационных агентств Владимир Путин назвал заявления о возможности нападения России на территорию НАТО сознательной провокацией «для того, чтобы создать угрозу, которая реально не существует, и заставить население своих стран больше денег тратить на оборону».

    Рэтклифф посетил Москву во вторник. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Рэтклифф провел переговоры с представителями российских спецслужб. Позднее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подтвердил встречу с главой ЦРУ. Он сообщил, что обсуждались вопросы, которые находятся в компетенции спецслужб. Дональд Трамп назвал поездку «отчасти рутинной». Вместе с тем, он допустил, что из визита американского чиновника «что-то может получиться».

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    27 августа 2026, 20:13 • Новости дня
    Лукьянов: Европа паразитировала на других, а теперь не получается

    Европа долгое время строила экономическую модель за счет преимуществ, полученных от других стран, но теперь такая система перестала работать, заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, комментируя слова Урсулы фон дер Ляйен, что факторы, обеспечивавшие рост экономики ЕС, больше не действуют.

    «Называя вещи своими именами, Европа до недавнего времени паразитировала на других. А теперь уже не получается. Своего же ничего нет. Как минимум, недостаточно для нормального развития. Самокритика достойная уважения», – написал Лукьянов в Telegram-канале «Россия в глобальной политике».

    Ранее фон дер Ляйен заявила на бизнес-форуме в Париже, что экономическая модель Евросоюза столкнулась с изменением условий. По ее словам, Европа больше не может рассчитывать на прежние преимущества, включая дешевую импортную энергию, открытую мировую торговлю, американскую защиту и технологическое лидерство Запада.

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    27 августа 2026, 17:45 • Новости дня
    Мишустин сообщил о рекордном росте доходов российского бюджета

    Мишустин: Поступления в бюджет России превысили 18,64 трлн рублей

    Мишустин сообщил о рекордном росте доходов российского бюджета
    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Поступления в федеральную казну за первую половину года превысили 18,64 трлн рублей, при этом доля ненефтегазовых доходов достигла 80%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

    Поступления в федеральный бюджет России за первые шесть месяцев 2026 года составили более 18,64 трлн рублей, передает РИА «Новости». Выступая на заседании правительства, Мишустин подчеркнул, что этот показатель существенно превзошел ожидания.

    «Растут доходы бюджета – они превысили 18,64 трлн рублей. Это существенно больше прогноза», – заявил глава кабмина в ходе обсуждения итогов исполнения бюджета. Мишустин также отметил, что доля ненефтегазовых поступлений превысила 80%, что свидетельствует о серьезной диверсификации экономики.

    Премьер добавил, что бюджетные расходы позволили ускорить решение важных задач, включая социальную поддержку граждан и укрепление промышленности. Согласно действующему закону, общие доходы бюджета на 2026 год запланированы на уровне 40,283 трлн рублей, а расходы – 44,069 трлн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Государственная дума утвердила проект федерального бюджета на 2026–2028 годы.

    Глава правительства Михаил Мишустин оценил доходы федерального бюджета за прошлый год в 37 трлн рублей.

    Глава Минфина Антон Силуанов сообщил об увеличении доходов региональных бюджетов с начала текущего года до 15 трлн рублей.

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    27 августа 2026, 12:15 • Новости дня
    Глава СВР Нарышкин рассказал о встрече с директором ЦРУ Рэтклиффом
    Глава СВР Нарышкин рассказал о встрече с директором ЦРУ Рэтклиффом
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал переговоры с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом стандартной практикой спецслужб и рассказал, что обсудил с ним ряд деликатных профильных вопросов.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал встречу с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом обычным рабочим форматом, передает РИА «Новости».

    По его словам, подобные контакты являются неотъемлемой частью деятельности спецслужб.

    «Да, встреча состоялась, но в этом нет ничего необычного. В практике деятельности специальных служб, встречи руководителей или личные встречи или в формате онлайн – это часть нашей работы... так что и состоявшаяся встреча с Джоном Рэклиффом – это рабочий формат», – отметил руководитель СВР.

    В ходе переговоров стороны затронули ряд деликатных вопросов, входящих в компетенцию разведывательных ведомств. Нарышкин также добавил, что практически еженедельно проводит личные или онлайн-встречи с руководителями иностранных спецслужб со всех континентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 25 августа директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Москву на военно-транспортном самолете.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал этот визит с контактами между спецслужбами.

    Президент США Дональд Трамп охарактеризовал поездку главы американской разведки как отчасти рутинную.

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    27 августа 2026, 11:45 • Новости дня
    Убивавшая мужчин на свиданиях кореянка получила пожизненный срок

    Травившая мужчин на свиданиях кореянка получила пожизненный срок

    Убивавшая мужчин на свиданиях кореянка получила пожизненный срок
    @ Прокуратура Республики Корея

    Tекст: Мария Иванова

    В Республике Корея суд вынес пожизненный приговор 20-летней девушке, которая травила мужчин на свиданиях огромными дозами успокоительных и снотворного.

    Суд первой инстанции в Республике Корея приговорил 20-летнюю Ким Со Ён к пожизненному лишению свободы и обязал носить электронный браслет 30 лет, передает ТАСС.

    Девушку признали виновной в убийстве, причинении тяжкого вреда здоровью и нарушении закона об обороте лекарств.

    Прокуратура требовала для подсудимой смертную казнь, на которую в стране фактически действует мораторий. В период с декабря 2025 года по февраль 2026 года осужденная давала напитки с седативными препаратами трем молодым людям. Двое из них скончались от интоксикации, один выжил.

    Девушке также вменяли причинение тяжкого вреда здоровью еще трем мужчинам, но по одному из эпизодов суд ее оправдал. В прокуратуре заявили, что подсудимая использовала молодых людей для «удовлетворения собственных потребительских запросов». Снотворное она применяла, чтобы избежать конфликтов.

    Сама Ким Со Ён утверждала, что усыпляла спутников для защиты от домогательств, однако суд отверг эти доводы. Лекарства она получала по рецепту, симулируя посттравматическое стрессовое расстройство. Полиция пришла к выводу, что девушка может страдать психопатическим расстройством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Южной Кореи запросила смертную казнь для серийной отравительницы мужчин.

    Американскую писательницу Кори Ричинс отправили за решетку пожизненно за умышленное отравление супруга.

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    27 августа 2026, 14:04 • Новости дня
    Захарова предупредила Лондон об ответе на удары британским оружием по России
    Захарова предупредила Лондон об ответе на удары британским оружием по России
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о серьезных последствиях для Британии в связи с передачей Киеву вооружений для атак по российским регионам.

    «Ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Британии на Украине и за ее пределами», – сказала она, передает РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнула необходимость отказа Лондона от враждебной политики, способной вывести конфликт на совершенно иной уровень. Виновные в военных преступлениях против мирного населения непременно понесут заслуженное наказание.

    Москва также фиксирует передачу украинской стороне данных для производства ракет Storm Shadow. Подобными действиями Лондон и Париж безуспешно пытаются снять с себя ответственность за атаки вглубь России, добавила представитель министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер Энди Бернем приехал в Киев ради поддержки антироссийской фронды.

    Власти Великобритании одобрили удары вглубь российской территории ракетами Storm Shadow.

    МИД России предупредил посла Соединенного Королевства о возможности уничтожения британских военных объектов.

    Комментарии (38)
    27 августа 2026, 15:10 • Новости дня
    СК подтвердил гибель военнослужащего во взорванной машине в Петербурге
    СК подтвердил гибель военнослужащего во взорванной машине в Петербурге
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    При пожаре в легковом автомобиле на территории Петербурга погиб военный, а еще один человек пострадал, сообщили в СК России по региону.

    Следственный комитет установил личность жертвы. По факту смертельного происшествия правоохранители возбудили уголовное дело для выяснения всех обстоятельств, говорится в заявлении регионального главка СК на платформе Мах.

    «Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей», – сообщили в СК.

    Жертвой возгорания легковой машины стал один человек. Кроме того, в результате инцидента пострадал еще один гражданин.

    «Также пострадала его супруга, которой в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2024 года в Севастополе при взрыве автомобиля погиб капитан Черноморского флота.

    В марте 2026 года сотрудники ФСБ предотвратили теракт с машиной российского офицера в Крыму.

    В апреле 2026 года сбежавший из части военный зарезал конвоира в Петербурге.

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    27 августа 2026, 14:12 • Новости дня
    Урсула фон дер Ляйен признала крах европейской экономической модели

    Глава ЕК констатировала утрату Евросоюзом дешевых российских энергоресурсов

    Урсула фон дер Ляйен признала крах европейской экономической модели
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Экономическое благополучие Европы базировалось на импорте энергии из России и доступе к рынкам Китая, однако эти преимущества оказались безвозвратно утеряны, признала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об исчезновении основ экономического благополучия Евросоюза, передает ТАСС.

    Выступая на бизнес-форуме в Париже, она отметила кардинальные изменения в глобальной расстановке сил.

    «Мы живем в мире, который потерял свою уверенность и в котором правила игры меняются», – подчеркнула политик. По ее словам, долгие годы модель развития Европы зависела от дешевых российских энергоносителей, открытой мировой торговли и технологического лидерства Запада.

    При этом глава Еврокомиссии умолчала, что разрушение торговых связей и блокировка поставок топлива стали прямым следствием санкционной политики самого ведомства. Тем не менее она пообещала в будущем оказать поддержку европейскому бизнесу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии назвала отказ от российских энергоресурсов тяжелым испытанием для экономики ЕС.

    При этом политик сочла возврат к импорту ископаемого топлива из России стратегической ошибкой.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон указал на безвозвратную утрату доступа к бюджетной энергии и китайскому экспортному рынку.

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    27 августа 2026, 10:53 • Новости дня
    Власти Марокко потребовали освободить «оккупированные» Испанией города

    Марокко усилило давление на Испанию из-за территориальных претензий

    Власти Марокко потребовали освободить «оккупированные» Испанией города
    @ Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    После летнего наплыва более 70 тыс. мигрантов в Сеуту Рабат возобновил территориальные претензии к Мадриду, публично призвав освободить оккупированные анклавы.

    Политическое напряжение между Мадридом и Рабатом продолжает нарастать на фоне недавнего миграционного кризиса, передает Politico.

    В понедельник на церемонии в королевском дворце министр по делам ислама Марокко Ахмед Тауфик упомянул имама XV века как символ для марокканцев «освободить оккупированные города».

    Заявление касалось испанских автономных городов Сеута и Мелилья, где проживают около 170 тыс. человек. На прошлой неделе МИД Испании уже отверг предложение марокканского министра юстиции обсудить будущее этих территорий на основе «исторических прав» Рабата. Испанский премьер Педро Санчес стремится избежать открытого конфликта перед выборами.

    Оппозиция жестко критикует Санчеса за уступки Рабату. Лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо заявил, что премьер ведет себя скорее как подданный Марокко, а крайне правая партия Vox назвала миграционный кризис «гибридной войной». Эксперты предполагают, что действия Рабата могут быть сигналом Вашингтону и Израилю, демонстрирующим влияние короля Мухаммеда VI, поддерживающего тесные связи с Дональдом Трампом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный Мадрид приравнял проникновение марокканцев в Сеуту к посягательству на государственный суверенитет.

    Глава автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо назвала премьер-министра Педро Санчеса предателем из-за бездействия.

    Сотни прибывших из Марокко нелегалов устроили митинг с требованием политического убежища.

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    27 августа 2026, 10:47 • Новости дня
    Мерц задумал урезать бюджет Евросоюза на сотни миллиардов евро

    Politico: Мерц собирает коалицию для резкого сокращения бюджета ЕС

    Мерц задумал урезать бюджет Евросоюза на сотни миллиардов евро
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер ФРГ сплотил лидеров пяти государств, чтобы заставить Брюссель радикально пересмотреть европейский финансовый план на 2028–2034 годы в пользу оборонных расходов.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц собирает в Берлине лидеров Нидерландов, Финляндии, Австрии, Дании и Швеции для обсуждения бюджета Европейского союза на 2028-2034 годы, пишет Politico.

    Участники встречи намерены добиться сокращения расходов, предложенных Еврокомиссией, на сотни миллиардов евро.

    «Общий бюджет должен быть существенно сокращен – на сотни миллиардов евро. Неприемлемо, что Брюссель обсуждает крупнейший бюджет в истории, в то время как мы дома вынуждены затягивать пояса», – заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

    Помимо сокращения общего объема финансирования, страны требуют перераспределить средства. Они предлагают направить больше денег на оборону и безопасность, сократив расходы на сельское хозяйство. Также обсуждается введение условий, при которых страны, нарушающие демократические стандарты, будут лишаться европейских средств.

    В это же время председатель Европейского совета Антониу Кошта проводит встречи с лидерами других стран, пытаясь найти компромисс. Он уже посетил Братиславу, Таллин, Ригу и Вильнюс, а в ближайшее время отправится в Прагу, Берлин, Париж и Рим. По мнению Кошты, для увеличения расходов на оборону и миграцию без резкого сокращения других программ потребуются новые налоги на уровне Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии потребовали урезать общеевропейский бюджет на 400 млрд евро.

    Европейские политики отложили принятие финансового плана на 2028–2034 годы из-за серьезных разногласий.

    Между тем уровень одобрения канцлера ФРГ Фридриха Мерца обрушился до исторических 13%.

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    27 августа 2026, 13:15 • Новости дня
    Страны ЕС потребовали разморозить дискуссию об активах России

    Нидерланды, Польша, Испания и Швеция призвали вернуться к вопросу активов России

    Страны ЕС потребовали разморозить дискуссию об активах России
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Четыре страны Евросоюза потребовали от Брюсселя вернуться к вопросу использования замороженных российских активов на фоне растущего дефицита бюджета Украины.

    Нидерланды, Польша, Испания и Швеция направили письмо главе европейской дипломатии Кае Каллас и главе МИД Ирландии Хелен Макинти с призывом вернуться к обсуждению использования замороженных российских активов для поддержки Киева, сообщает Politico.

    Письмо датировано 27 августа и было направлено перед неформальной встречей глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в ирландском Уиклоу.

    «Украине нужна дополнительная финансовая поддержка как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Мы считаем, что сейчас настало время вернуться к вопросу о том, как можно дополнительно использовать замороженные активы России в интересах Украины», – говорится в тексте письма.

    Президент Украины Владимир Зеленский в субботу заявил, что уже столкнулся с дефицитом финансирования обороны в размере 23 млрд евро. В декабре лидеры ЕС не смогли договориться о плане использования 210 млрд евро замороженных российских госактивов, большая часть которых хранится в брюссельском депозитарии Euroclear, для обеспечения крупного кредита Киеву.

    Бельгия выступила против этого плана, потребовав от остальных стран ЕС неограниченных гарантий на случай юридических и финансовых последствий со стороны Москвы. Эти требования показались другим лидерам ЕС чрезмерными, поэтому вместо этого союз решил привлечь на рынках общий долг для кредита Украине в размере 90 млрд евро, который будет выплачиваться в течение 18 месяцев при условии проведения Киевом реформ.

    В последние недели Бельгия заявила о готовности вернуться к дискуссии об активах, но повторила требование о финансовых гарантиях от других членов ЕС. Авторы письма подчеркнули, что вопрос сложный и требует решений, учитывающих законные интересы всех сторон, призвав экспертов Еврокомиссии искать новые варианты, при которых риск распределяется между всеми странами блока без чрезмерной нагрузки на одну из них.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз отложил дискуссию о передаче Киеву замороженных российских средств из-за разногласий между странами-участницами.

    Бельгия ранее отклонила последнее предложение послов ЕС по согласованию экспроприации российских активов.

    Politico писало о риске серьезного имиджевого кризиса для Евросоюза из-за провала переговоров о репарационном кредите Украине.

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    27 августа 2026, 19:55 • Новости дня
    Польша отказалась размещать американское ядерное оружие на своей территории

    Минобороны Польши: Варшава отказывается размещать у себя ядерное оружие США

    Польша отказалась размещать американское ядерное оружие на своей территории
    @ United States Department of Defense/Wikipedia

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Польша категорически отвергла идею базирования иностранных ядерных арсеналов в пределах своих границ по итогам недавних переговоров с представителями Пентагона, сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский.

    Руководство республики не рассматривает вариант размещения иностранных ядерных боеголовок, передает РИА «Новости».

    «Нет. Я хотел бы сказать это очень ясно и открыто. Польша не хочет иметь ядерные боеголовки на своей территории», – подчеркнул политик.

    Окончательная позиция Варшавы прозвучала сразу после завершения официальных переговоров с заместителем главы Пентагона Элбриджем Колби. Информацию об этом также подтвердило польское издание Onet.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году глава польского МИД Радослав Сикорский выступил против размещения ядерного оружия в стране.

    Представители Белого дома исключили возможность ведения подобных переговоров с Варшавой.

    Руководство НАТО подтвердило отсутствие планов по изменению конфигурации своих ядерных сил.

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