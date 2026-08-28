Иранцы описывают войну с Америкой стихами Фирдоуси. Они сравнивают Трампа с легендарным царем Турана Афросиабом. Согласно тексту поэмы, он наступал на Иран во главе огромного войска, но потерпел поражение от воинов богатыря Рустама, которые защищали свою страну от захватчиков и обратили туранцев в бегство.0 комментариев
Житель Мелитополя получил 24 года колонии за госизмену
Готовивший теракты житель Мелитополя приговорен к 24 годам строгого режима
Южный окружной военный суд вынес приговор мужчине, который по заданию украинских спецслужб готовил диверсии и прятал взрывчатку в Запорожской области.
Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Мелитополя Запорожской области за государственную измену, передает ТАСС.
Мужчина 1982 года рождения получил 24 года лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 600 тыс. рублей.
«Южным окружным военным судом вынесен обвинительный приговор гражданину России 1982 г. р., причастному к совершению государственной измены», – сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
По информации спецслужбы, в 2022 году осужденный вступил в террористическое сообщество, созданное украинскими спецслужбами. Выполняя приказы кураторов, он забирал из тайников взрывчатку и электронные компоненты для создания самодельных взрывных устройств. Затем он перевозил их и прятал в новых схронах для подготовки терактов.
Дома у мужчины правоохранители нашли более восьми килограммов взрывчатых веществ и два готовых взрывных устройства. Против него возбудили дело по статьям о госизмене, участии в террористическом сообществе и незаконном обороте взрывчатки. В ФСБ напомнили, что все пособники противника понесут заслуженное наказание.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Запорожский областной суд приговорил жительницу Мелитополя к 13 годам колонии за шпионаж.
В середине августа силовики задержали жителя Севастополя за подготовку тайников со взрывчаткой.
В июне Южный окружной военный суд назначил пятерым гражданам Украины длительные сроки за организацию теракта в Запорожской области.