Иранцы описывают войну с Америкой стихами Фирдоуси. Они сравнивают Трампа с легендарным царем Турана Афросиабом. Согласно тексту поэмы, он наступал на Иран во главе огромного войска, но потерпел поражение от воинов богатыря Рустама, которые защищали свою страну от захватчиков и обратили туранцев в бегство.0 комментариев
МИД назвал главное условие евразийской безопасности
МИД заявил о важности принципа неделимой безопасности для Евразии
В основе архитектуры безопасности Евразии должен лежать принцип неделимости и равноправия, предоставляющий государствам право самостоятельно выбирать способы защиты без ущерба для соседей, заявил посол по особым поручениям МИД Александр Трофимов.
Будущие евразийские договоренности должны базироваться на принципе равной и неделимой безопасности, передает РИА «Новости».
Посол по особым поручениям МИД Александр Трофимов подчеркнул, что государства континента вправе самостоятельно определять необходимые соглашения.
«Главное, на наш взгляд, чтобы в основе лежал принцип равной и неделимой безопасности. Этот принцип основан на неразрывной связи двух элементов. Первый – признание за каждым государством равного с другими государствами права на выбор способов обеспечения своей безопасности», – заявил дипломат.
По словам Трофимова, вторая часть концепции заключается в невозможности укреплять собственную защиту за счет других стран. Формы взаимодействия могут варьироваться от политических мер доверия до создания оборонительных союзов. Инициативу создания новой архитектуры евразийской безопасности выдвинул президент России Владимир Путин в июне 2024 года, предложив применять принцип «региональным проблемам – региональные решения».
Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД допустил участие европейских государств в создании архитектуры евразийской безопасности.
Посол по особым поручениям Александр Трофимов призвал продумать новые схемы взаимодействия с Европой после завершения спецоперации.
Президент Владимир Путин выступил за формирование многополярной системы международных отношений для достижения равной безопасности.