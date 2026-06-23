Кубинцы отстаивают свои принципы и завоевания своего строя всеми доступными способами. Рыночные реформы нужны стране для того, чтобы выиграть время и накопить силы для преодоления топливной блокады и подготовки к возможному военному вторжению США.3 комментария
Путин заявил о поддержке Россией равной и неделимой безопасности
Президент России Владимир Путин заявил, что страна выступает за равную и неделимую безопасность для всех государств.
По его словам, достичь этой цели возможно только при формировании многополярной системы международных отношений, передает РИА «Новости».
«Россия последовательно выступает за равную и неделимую безопасность для всех. Убеждены, что добиться этого можно, лишь сформировав многополярную систему международных отношений», – сказал Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил о настойчивой позиции России по формированию международной системы равной и неделимой безопасности, исключающей методы диктата или силового давления.
Путин на церемонии вручения верительных грамот призвал вернуться к предметному обсуждению инициатив России по созданию новой и справедливой архитектуры международной безопасности.
Глава МИД Сергей Лавров заявил о стремлении НАТО контролировать вопросы безопасности на всем евразийском континенте и навязывать свои правила за пределами Евроатлантики.