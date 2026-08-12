Внучатый племянник Кеннеди заочно арестован в России за наемничество в ВСУ

Наемник ВСУ из США Конор Кеннеди заочно арестован в Москве

Tекст: Тимур Шайдуллин

Московский суд вынес решение о заочном аресте американца Конора Кеннеди, которого обвиняют в наемничестве на стороне ВСУ. Мужчина уже объявлен в международный розыск, передает ТАСС.

«Ходатайство следственного органа подлежит удовлетворению», – говорится в постановлении инстанции. Адвокаты гражданина США выразили несогласие с таким вердиктом и подали апелляцию. Мосгорсуд признал постановление законным, заседание прошло в закрытом режиме.

Американцу вменяют участие в вооруженном конфликте в качестве наемника. По российскому законодательству за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 10 лет.

Отмечается, что фигурант дела приходится внучатым племянником экс-президенту США Джону Кеннеди.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне российский суд заочно приговорил американского наемника Даниэля Эрика Лоренте к шести годам колонии.

Месяцем ранее суд в Донецке назначил шведскому боевику Нильсу Дальгрену 17 лет строгого режима. До этого еще один гражданин США Томас Патрик Крид заочно получил 13 лет лишения свободы за участие в вооруженном конфликте.