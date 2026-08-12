Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
Медведев заявил о продолжении противостояния с Западом после СВО
Медведев заявил о продолжении противостояния с Западом после окончания СВО
Идеологический конфликт между Россией и западными странами сохранится даже после окончательного завершения специальной военной операции. считает председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.
Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев высказал уверенность в сохранении напряженности в отношениях с западными государствами. Заявление прозвучало во время рабочей встречи с экспертным советом по формированию народной программы партии, передает ТАСС.
«Мы с вами понимаем: с прекращением или приостановкой СВО в той или иной форме – рано или поздно это, естественно, произойдет – и, естественно, исхожу из того, что на наших условиях, тем не менее, идеологическое противостояние никак не закончится», – подчеркнул политик.
Также он обратил внимание на вопросы воспитания общества. По его словам, подобные проблемы в этой сфере характерны не только для зарубежных стран, но и для России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля Дмитрий Медведев заявил о приближении финала специальной военной операции.
Несколькими днями ранее он указал на колоссальный экономический урон Европы из-за поддержки украинского конфликта.
До этого политик назвал беспрецедентное санкционное давление началом открытой войны западных стран против России.