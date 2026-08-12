Медведев заявил о продолжении противостояния с Западом после СВО

Медведев заявил о продолжении противостояния с Западом после окончания СВО

Tекст: Тимур Шайдуллин

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев высказал уверенность в сохранении напряженности в отношениях с западными государствами. Заявление прозвучало во время рабочей встречи с экспертным советом по формированию народной программы партии, передает ТАСС.

«Мы с вами понимаем: с прекращением или приостановкой СВО в той или иной форме – рано или поздно это, естественно, произойдет – и, естественно, исхожу из того, что на наших условиях, тем не менее, идеологическое противостояние никак не закончится», – подчеркнул политик.

Также он обратил внимание на вопросы воспитания общества. По его словам, подобные проблемы в этой сфере характерны не только для зарубежных стран, но и для России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля Дмитрий Медведев заявил о приближении финала специальной военной операции.

Несколькими днями ранее он указал на колоссальный экономический урон Европы из-за поддержки украинского конфликта.

До этого политик назвал беспрецедентное санкционное давление началом открытой войны западных стран против России.