Мужчина погиб при атаке дрона ВСУ в Курской области

При атаке украинского дрона в курском поселке Коренево погиб мужчина

Tекст: Тимур Шайдуллин

Трагедия произошла в Кореневском районе, сообщил Хинштейн. «Сегодня в поселке Коренево Кореневского района вражеский FPV-дрон атаковал автомобиль, припаркованный около частного дома. В результате удара погиб 53-летний мужчина, это ужасная трагедия для всех нас», – заявил глава региона.

Хинштейн настоятельно призвал граждан соблюдать меры безопасности и не рисковать жизнями. Он напомнил, что противник продолжает наносить удары по российской территории.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа 72-летний пассажир легкового автомобиля погиб при наезде на мину в Курской области.

В середине июля вражеский беспилотник атаковал ехавшую на мопеде девушку в приграничной деревне Рыжевка. А до этого украинский FPV-дрон убил 55-летнего местного жителя в деревне Новая Николаевка Курской области.