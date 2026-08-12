Мантуров назвал людей главной силой технологического суверенитета России

Tекст: Елизавета Шишкова

Мероприятие «Родина – это люди. Технологический суверенитет» прошло в НЦ «Россия». Первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым были обозначены приоритеты в научно-технологическом лидерстве, авиации, судостроении, возрождении станкостроения и расширении присутствия отечественных компаний на международных рынках. Проект реализуется в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Сегодняшняя сессия дает возможность обсудить приоритеты государства через их влияние на качество жизни людей и отдельно обозначить роль наших граждан в достижении поставленных целей», – сказал Мантуров. Он подчеркнул, что технологический суверенитет понимается как способность самостоятельно выпускать необходимую экономике и социальной сфере продукцию на базе собственных технологий, сырья и комплектующих, а конечная цель этой работы – повышение комфорта, благополучия и безопасности человека. Первый вице-премьер отметил, что такой подход лежит в основе всех национальных проектов.

Мантуров отдельно рассказал о формировании в стране полного цикла разработки и производства сложной медицинской техники и лекарств. По его словам, расширяется выпуск оборудования для диагностики, реабилитации, кардиохирургии и лечения хронических заболеваний, создаются новые радиофармпрепараты и стратегически важные препараты, при этом в центре внимания остаются потребности пациента и доступность высокотехнологичной помощи. В целом он назвал людей основой технологической независимости страны, подчеркнув роль ученых, инженеров, конструкторов и рабочих.

Депутат Госдумы Денис Кравченко заявил, что судостроение, беспилотные системы, космос и микроэлектроника невозможны без квалифицированных специалистов, и напомнил о принятом за последние полтора года системном законе о технологической политике. Он также говорил о необходимости раннего интереса школьников к естественным наукам через эксперименты и практику, чтобы расширить «воронку» будущих инженеров и технологов. Кравченко подчеркнул, что стране важно, чтобы как можно больше молодых людей шли в науку и инженерию.

В первом блоке обсуждали научно-технологическое лидерство и превращение разработок в продукты, рабочие места и экспорт. Гендиректор ООО «Пегас-Агро» Светлана Линник рассказала о многофункциональной сельхозтехнике, которая в течение сезона выполняет разные задачи, снижая нагрузку на почву и затраты аграриев, а также о развитии беспилотных технологий и росте компании от гаражного производства до завода с более чем 700 сотрудниками.

Руководитель ООО «Геоскан Москва» Павел Степанов сообщил о создании собственных решений для беспилотной геологоразведки, шоу дронов и спутниковых технологий: за пять лет компания вывела на орбиту 17 спутников, а ее дроны реализовали более 300 проектов на четырех континентах.

Отдельный блок посвятили авиации и судостроению как стратегическим отраслям, определяющим транспортную связанность страны и развитие регионов. Гендиректор ООО «МКС» Павел Зубков говорил об импортозамещении оборудования для рыболовного флота и развитии отечественного судостроения.

Руководитель ОДК-Сатурн Илья Конюхов отметил, что двигатель ПД-8 для самолетов «Суперджет» и Бе-200 является полностью российским и импортозамещенным, уже получил сертификат типа, перешел к серийному производству и стал результатом кропотливого труда инженеров и конструкторов.

Третью часть посвятили возрождению станкостроения, включая новые технологии, цифровые решения и подготовку кадров. Директор центра компетенций станкоинструментальной промышленности МГТУ «СТАНКИН» Юрий Коваль подчеркнул ключевую роль станкостроения для всей промышленности и работу над современным металлорежущим оборудованием, в том числе ранее не выпускавшимся в России.

Он рассказал о молодежном конструкторском бюро, где студенты проектируют реальные станки, и о росте интереса к инженерным профессиям, включая проекты промышленного туризма и запуск брендированного поезда «Стране нужны инженеры» в московском метро.

В четвертом блоке обсуждали выход российских компаний на зарубежные рынки с технологиями и компетенциями. Коммерческий директор по международным продажам группы «Моторика» Виктория Ермакова сообщила о присутствии компании более чем на 15 зарубежных рынках, разработке протезов для детей с двух лет и технологиях остеоинтеграции. Она также отметила открытие офиса и начало локализации производства бионических протезов в Индии, где планируется создание хаба для азиатского рынка, и рассказала о роли амбассадоров, помогающих пользователям адаптироваться к протезам.

Для гостей на протяжении всего дня проводилась интерактивная викторина о технологических достижениях и рекордах России: участники с помощью специальных браслетов отвечали, правда ли то или иное утверждение. Такой формат позволил проверить знания и одновременно узнать новые факты о российских разработках. Проект НЦ «Россия» «С чего начинается Родина» нацелен на укрепление чувства единства со страной и продолжится открытыми диалогами «Родина – это служение» и серией встреч «Родина – это дом», посвященных регионам, традициям и единству народов России.