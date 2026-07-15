Израильское правительство рассматривает управляемый хаос в регионе как оптимальную стратегию своего политического выживания. Интересы населения еврейского государства и всех остальных учитываются по остаточному принципу.0 комментариев
Китай решительно осудил проект «санкций Грэма» против России
Китай решительно выступает против американского законопроекта о санкциях в отношении крупнейших покупателей российских нефти и газа, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
По словам Линь Цзяня, официальный Пекин не поддерживает планы Вашингтона по давлению на крупнейших покупателей российских нефти и газа, передает ТАСС.
«Китай решительно выступает против незаконных односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН», – заявил дипломат.
Сенат США намерен в память о Линдси Грэме (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) ужесточить санкции против России. При этом президент США допустил добавление Ирана и «Хезболлы» в санкции против России.
В июне 2026 года МИД Китая заявил о намерении защитить национальные компании от американских санкций.
Ранее китайские власти пообещали странам НАТО жесткий ответ на пошлины из-за закупок российской нефти.