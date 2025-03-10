Ученые увидели опасность в появлении крымских улиток в северных регионах России

Ученые увидели опасность в распространении крымских улиток в северных регионах России

Tекст: Дарья Григоренко

Исследование БелГУ выявило, что улитки из Крыма и с Северного Кавказа в последние годы начали активно распространяться на Русскую равнину и прилегающие территории. Они зачастую попадают в нехарактерные для зоны их обитания регионы в автомобилях и поездах, говорится в сообщении на сайте Министерства науки и высшего образования РФ.

По словам доцента кафедры биологии Валерии Адамовой, важно выявлять потенциально уязвимые территории для этих видов и понимать их влияние на автохтонные экосистемы. Она отметила, что южные улитки могут не только объедать молодые побеги, почки и листья, но и переносить грибковые и вирусные заболевания, а также паразитов, опасных для людей.

С помощью данных собственных полевых сборов и различных научных коллекций исследователь смогла создать модель, предсказывающую распространение девяти видов брюхоногих моллюсков. Среди них известны виноградная и древесная улитки, а также несколько южных видов. Результаты показали, что улитки способны обитать севернее своих традиционных ареалов, а Подольская возвышенность и Нижнедунайская низменность оказались наиболее пригодными для их распространения.

Методы и алгоритмы исследования позволяют адаптировать модель при появлении новых данных, а также применять ее для других видов, что поможет в мониторинге и предотвращении биологических инвазий.