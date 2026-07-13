Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.9 комментариев
Матч Франции и Испании решили начать минутой молчания в память о теракте в Ницце
Полуфинальная игра мирового первенства по футболу между Францией и Испанией начнется с дани памяти погибшим 10 лет назад во время трагических событий в Ницце, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Перед матчем Франция – Испания пройдёт минута молчания в память о жертвах теракта в Ницце, совершенного 14 июля 2016 года. Спасибо президенту ФИФА за то, что он откликнулся на просьбу Франции и всех французов», – заявил Макрон, передает RT.
Встреча двух европейских команд состоится 14 июля в американском Далласе. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 мск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, французские власти решили задействовать 70 тыс. силовиков для охраны порядка в день полуфинала в США.
Накануне игры глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес раскритиковал расистские высказывания бывшего испанского премьера о французской сборной.
Нападающий французской команды Килиан Мбаппе в ходе текущего турнира установил исторический рекорд результативности на чемпионатах мира.
Теракт в Ницце случился 14 июля 2016 года, на День взятия Бастилии. Тогда грузовой автомобиль въехал в толпу людей.