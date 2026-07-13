Матч Франции и Испании решили начать минутой молчания в память о теракте в Ницце

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Перед матчем Франция – Испания пройдёт минута молчания в память о жертвах теракта в Ницце, совершенного 14 июля 2016 года. Спасибо президенту ФИФА за то, что он откликнулся на просьбу Франции и всех французов», – заявил Макрон, передает RT.

Встреча двух европейских команд состоится 14 июля в американском Далласе. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 мск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, французские власти решили задействовать 70 тыс. силовиков для охраны порядка в день полуфинала в США.

Накануне игры глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес раскритиковал расистские высказывания бывшего испанского премьера о французской сборной.

Нападающий французской команды Килиан Мбаппе в ходе текущего турнира установил исторический рекорд результативности на чемпионатах мира.

Теракт в Ницце случился 14 июля 2016 года, на День взятия Бастилии. Тогда грузовой автомобиль въехал в толпу людей.