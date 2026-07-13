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    Сергей Худиев Сергей Худиев Милосердие – поповское слово?

    Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.

    9 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Как россияне поменяли символы престижа

    Перемены последних 20 лет изменили сам подход российского общества к престижности. От «пустим деньги на ветер, потому что до светлого будущего все равно не доживем» до «строим благополучную жизнь себе и своим детям здесь и сейчас».

    9 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему Европу захлестнул сифилис

    Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?

    17 комментариев
    13 июля 2026, 21:24 • Новости дня

    Матч Франции и Испании решили начать минутой молчания в память о теракте в Ницце

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Полуфинальная игра мирового первенства по футболу между Францией и Испанией начнется с дани памяти погибшим 10 лет назад во время трагических событий в Ницце, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Перед матчем Франция – Испания пройдёт минута молчания в память о жертвах теракта в Ницце, совершенного 14 июля 2016 года. Спасибо президенту ФИФА за то, что он откликнулся на просьбу Франции и всех французов», – заявил Макрон, передает RT.

    Встреча двух европейских команд состоится 14 июля в американском Далласе. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 мск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французские власти решили задействовать 70 тыс. силовиков для охраны порядка в день полуфинала в США.

    Накануне игры глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес раскритиковал расистские высказывания бывшего испанского премьера о французской сборной.

    Нападающий французской команды Килиан Мбаппе в ходе текущего турнира установил исторический рекорд результативности на чемпионатах мира.

    Теракт в Ницце случился 14 июля 2016 года, на День взятия Бастилии. Тогда грузовой автомобиль въехал в толпу людей.

    12 июля 2026, 07:11 • Новости дня
    Определились все команды-участницы полуфинала ЧМ
    Определились все команды-участницы полуфинала ЧМ
    @ Tom Weller/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    После победы сборной Аргентины над соперниками из Швейцарии стали известны все команды-полуфиналисты чемпионата мира по футболу.

    По итогам отборочных матчей, сборная Аргентины сыграет с командой Англии, игра состоится 15 июля, передает ТАСС.

    Сборные Франции и Испании в матче 14 июля сразятся за свой билет в финал.

    Матч за третье место состоится 18 июля. Финал состоится 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, билеты на игру Англии и Норвегии перепродавали за миллион долларов. Новый вид морского слизня назвали в честь вратаря Возиньи из Кабо-Верде. Месси объяснил слезы после волевой победы над сборной Египта.


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    12 июля 2026, 19:14 • Новости дня
    Во Франции приостановили работу АЭС из-за жары

    Tекст: Денис Тельманов

    Аномальная жара во Франции привела к остановке трех ядерных реакторов и снижению мощности еще восьми для защиты местных экосистем.

    Французская энергетическая компания EDF временно прекратила эксплуатацию трех ядерных реакторов и сократила выработку энергии на восьми других объектах, передает РИА «Новости».

    Причиной таких мер стали экстремальные погодные условия, установившиеся в стране.

    «В связи с погодными условиями и в целях соблюдения постановлений о выбросах и защиты окружающей среды реакторы №2 на АЭС «Гольфеш» на берегу Гаронны, №3 на АЭС «Бюже» на берегу Роны и №2 на АЭС «Шо» на берегу Мезы остановлены», – говорится в заявлении компании.

    Снижение мощности затронуло станции «Сент-Альбан», «Блайе», «Бюже», «Шо» и «Трикастен».

    Экологическое законодательство Франции требует от энергетиков уменьшать нагрузку на АЭС при превышении температуры воды в реках допустимых значений. Это необходимо для сохранения речной флоры и фауны.

    Из-за сильного зноя вода нагрелась до критических показателей, что потребовало оперативного вмешательства.

    Европу продолжают испытывать на прочность высокие температуры. В конце июня метеорологическая служба Франции зафиксировала рекорд: наивысший уровень погодной опасности был объявлен в 72 из 96 департаментов.

    Воздух прогревался до 40 градусов, а в некоторых районах столбики термометров поднимались еще выше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, девятого июля компания EDF остановила работу реактора АЭС «Гольфеш» из-за сильного нагрева реки Гаронна.

    В конце июня экстремальные погодные условия уже приводили к отключению энергоблоков данного объекта.

    Аномальная жара спровоцировала резкий скачок смертности среди пожилых людей во Франции.

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    13 июля 2026, 19:47 • Видео
    Зеленский разогнал кабмин. Чего ждать?

    Владимир Зеленский заявил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко и о «новой политической стратегии», главной частью которой, судя по всему, станет новый министр обороны.

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    11 июля 2026, 16:43 • Новости дня
    Участник ЧМ по футболу из ЮАР Джейден Адамс найден мертвым

    Умер участник ЧМ по футболу из ЮАР Джейден Адамс

    Участник ЧМ по футболу из ЮАР Джейден Адамс найден мертвым
    @ Kindell Buchanan/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Футболист сборной ЮАР, участник мундиаля в Америке Джейден Адамс покончил с собой после чемпионата мира, на турнире он провел три матча.

    25-летний полузащитник сборной ЮАР, участник ЧМ-2026 Джейден Адамс был найден мертвым в собственном доме вскоре после возвращения с главного международного турнира. О трагедии пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление Профсоюза футболистов ЮАР.

    По предварительным данным, спортсмен свел счеты с жизнью. Во время группового этапа недавнего мундиаля игрок узнал о смерти своей бабушки буквально за несколько часов до матча против сборной Чехии.

    «Сейчас все еще очень тяжело. Семья не хотела бы, чтобы с ними связывались сейчас, они не смогут никому ответить. Эта смерть потрясла всех», – заявил наставник футболиста Брендин Джонсон.

    Тренер добавил, что общался со спортсменом в четверг, и тот был оптимистично настроен на возвращение к играм. По словам специалиста, никто из близких не ожидал подобного исхода, а сам игрок проводил время с семьей.

    С 2025 года Адамс защищал цвета клуба Mamelodi Sundowns, с которым завоевал кубок африканской Лиги чемпионов. Ранее он выступал за команду Stellenbosch. За национальную сборную полузащитник провел девять встреч, три из которых пришлись на мировое первенство, и отметился одним забитым мячом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Канады обыграла команду ЮАР в матче 1/16 финала чемпионата мира. В матче открытия турнира мексиканские футболисты победили южноафриканскую национальную команду со счетом 2:0.

    Ранее бывший защитник ярославского «Шинника» Бен Азиз Загре скончался в возрасте 27 лет из-за тяжелой болезни.

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    11 июля 2026, 15:46 • Новости дня
    Sky News: Билеты на игру Англии и Норвегии перепродают за миллион долларов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спекулянты запросили за право посетить четвертьфинальную игру чемпионата мира по футболу между английской и норвежской сборными невероятную сумму.

    Стоимость прохода на матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу достигает одного млн долларов. Речь идет о встрече национальных команд Англии и Норвегии, пишет Sky News. 

    Игра состоится в Майами в ночь на воскресенье по московскому времени. Изначальная цена двух билетов составляла 1285 долларов.

    Сейчас на официальном сайте перепродажи Международной федерации футбола за них просят один млн долларов. На платформе также представлены более дешевые варианты, которые приобретали по номиналу и перепродают за пять тыс. долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборные Норвегии и Англии разыграют путевку в полуфинал турнира 11 июля в Майами. Ранее норвежская команда переиграла бразильцев со счетом 2:1. Весной европейские организации потребителей обвинили ФИФА в завышении стоимости пропусков на матчи чемпионата мира.

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    11 июля 2026, 00:11 • Новости дня
    Испанские футболисты одолели бельгийцев в четвертьфинале мундиаля

    Сборная Испании одолела бельгийцев и прорвалась в полуфинал ЧМ

    Tекст: Катерина Туманова

    Встреча команд из Испании и Бельгии в матче 1/4 мундиаля в Лос-Анджелесе завершилась триумфом испанцев, обеспечив им первую путевку в полуфинал с 2010 года.

    Футбольный матч прошел на американском стадионе. В составе победителей точными ударами отметились Фабиан Руис на 30-й минуте и Микель Мерино под занавес игры. Единственный мяч за бельгийцев забил Шарль Де Кетеларе, передает РИА «Новости».

    Победный гол Мерино оформил после выхода на замену во втором матче подряд. При этом испанский голкипер Унаи Симон пропустил мяч впервые на текущем турнире. Его рекордная сухая серия прервалась на отметке 649 минут.

    Ранее лучшее достижение принадлежало итальянскому вратарю Вальтеру Дзенге, который сохранял ворота в неприкосновенности 517 минут на мировом первенстве 1990 года. Теперь за выход в финал испанцы сразятся со сборной Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, определились все пары четвертьфинала чемпионата мира по футболу.


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    11 июля 2026, 03:25 • Новости дня
    Новый вид морского слизня назвали в честь вратаря Возиньи из Кабо-Верде

    В честь вратаря Возиньи из Кабо-Верде назвали новый вид слизня

    Tекст: Катерина Туманова

    Биолог Ортеа назвал открытый вид красного слизня именем кабовердианского вратаря, а обнаруженный в Карибском море красный моллюск получил название Aldisa vozinha в честь голкипера сборной Кабо-Верде.

    Новый вид морского слизня был назван в честь вратаря сборной Кабо-Верде по футболу Возиньи. Об этом сообщается в научной работе биолога Хесуса Ортеа, опубликованной на платформе ResearchGate, передает РИА «Новости».

    В своей работе Ортеа подчеркнул выдающуюся роль 40-летнего голкипера в выступлении сборной Кабо-Верде на чемпионате мира.

    Ученый отметил, что красный цвет нового вида напоминает о дебютной встрече кабовердианцев на мировых первенствах против команды Испании, известной под прозвищем La Roja (Красные). В той игре Возинья совершил семь сейвов, матч завершился со счетом 0:0.

    Кабовердианцы завершили групповой этап на втором месте в квартете H, сыграв вничью с Испанией, Уругваем и Саудовской Аравией. В 1/16 финала они уступили аргентинцам в дополнительное время со счетом 2:3.

    Возинья стал рекордсменом среди вратарей по количеству подписчиков в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), собрав более 28 млн.

    Почетный профессор Университета Овьедо Хесус Ортеа в 2023 году получил медаль «За заслуги» в Кабо-Верде за исследования морской фауны. Ранее биолог уже называл открытые виды в честь футболистов, включая бывшего вратаря сборной Коста-Рики Кейлора Наваса и нападающего Кини.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Аргентины одолела Кабо-Верде и вышла в 1/8 финала ЧМ. Дэвид Бекхэм получил звезду на Голливудской Аллее славы.

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    12 июля 2026, 06:47 • Новости дня
    Сборная Аргентины победила Швейцарию и стала полуфиналистом ЧМ

    Tекст: Катерина Туманова

    Действующие чемпионы мира – команда Аргентины обыграла швейцарцев в дополнительное время и продолжит борьбу за победу на турнире в Северной Америке.

    Сборная Аргентины по футболу одержала победу над командой Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира, передает РИА «Новости».

    Основное время матча, прошедшего в Канзас-Сити, завершилось вничью – 1:1. Счет открыл аргентинец Алексис Макаллистер на 10-й минуте, а на 67-й минуте швейцарец Дан Ндойе восстановил равновесие.

    Исход встречи решился в дополнительное время. Победу аргентинцам принесли точные удары Хулиана Альвареса на 112-й минуте и Лаутаро Мартинеса в компенсированное время (120+1).

    На 72-й минуте швейцарская сборная осталась в меньшинстве: нападающий Брель Эмболо получил вторую желтую карточку за симуляцию и был удален с поля.

    Изначально предупреждение за этот эпизод было вынесено Леандро Паредесу. Однако после вмешательства системы видеопомощи арбитрам (VAR) главный судья Жуан Пиньейру исправил ошибку и наказал Эмболо.

    Перед началом игры участники почтили минутой молчания память 25-летнего футболиста сборной ЮАР Джейдена Адамса.

    В полуфинале, который состоится 15 июля в Атланте, аргентинцы встретятся со сборной Англии. Вторую путевку в финал разыграют команды Испании и Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, билеты на игру Англии и Норвегии перепродавали за миллион долларов. Новый вид морского слизня назвали в честь вратаря Возиньи из Кабо-Верде.

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    12 июля 2026, 02:54 • Новости дня
    Сборная Англии обыграла Норвегию и вышла в полуфинал ЧМ

    Tекст: Катерина Туманова

    Футболисты сборной Англии одержали победу над сборной Норвегии в дополнительное время и обеспечили себе место в полуфинале чемпионата мира.

    Сборная Англии обыграла команду Норвегии в матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу, проходящего в США, Канаде и Мексике. Основное время встречи в Майами завершилось со счетом 1:1, передает РИА «Новости».

    В составе сборной Норвегии мяч забил Андреас Шельдеруп на 36-й минуте, а у англичан отличился Джуд Беллингем в добавленное к первому тайму время.

    В дополнительное время Беллингем принес своей команде победу, забив на 93-й минуте. Английский вратарь Джордан Пикфорд установил рекорд сборной по количеству матчей на чемпионатах мира, сыграв свою 18-ю встречу и опередив Питера Шилтона.

    Англичане вышли в полуфинал чемпионата мира впервые с 2018 года.

    Перед матчем команды почтили минутой молчания память умершего 25-летнего футболиста сборной ЮАР Джейдена Адамса.

    В полуфинале сборная Англии 15 июля в Атланте встретится с победителем матча Аргентина – Швейцария. Другую пару составили Испания и Франция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, билеты на игру Англии и Норвегии перепродавали за миллион долларов. Новый вид морского слизня назвали в честь вратаря Возиньи из Кабо-Верде.


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    11 июля 2026, 10:46 • Новости дня
    Единственный авианосец Франции завершил долгую миссию на Ближнем Востоке

    Авианосец «Шарль де Голль» вернулся в Тулон после ближневосточной миссии

    Tекст: Мария Иванова

    Флагман французского флота авианосец «Шарль де Голль» завершил миссию длиной в пять с половиной месяцев, вернув домой около 2 тыс. моряков.

    Французский военный корабль прибыл в базу, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Parisien.

    «В субботу утром «Шарль де Голль» пришвартовался в своем порту приписки в Тулоне после миссии, продлившейся пять с половиной месяцев», – отмечается в опубликованном материале.

    О возвращении судна 3 июля объявлял президент Эммануэль Макрон. На берег сошли около 2 тыс. членов экипажа. Ранее канал BFMTV сообщал, что флагману предстоит пройти плановый ремонт.

    Поход начался в конце января с учений в Северной Атлантике и Балтийском море. Из-за обострения конфликта вокруг Ирана корабль перебросили на Ближний Восток. Эта миссия стала второй по длительности за 25 лет службы авианосца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте президент Франции Эммануэль Макрон перебросил корабль в Средиземное море из-за эскалации на Ближнем Востоке.

    В мае авианосная ударная группа выдвинулась в южную часть Красного моря через Суэцкий канал.

    Месяцем позже местные СМИ анонсировали возвращение флагмана ВМС в Тулон для планового ремонта.

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    12 июля 2026, 15:54 • Новости дня
    МВД Франции сообщило о мобилизации 70 тыс. силовиков 14 июля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Франции задействуют 70 тыс. полицейских и жандармов для охраны порядка на улицах французских городов 14 июля, когда в США пройдет полуфинальный матч чемпионата мира по футболу сборной Франции против сборной Испании, сообщил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес в эфире телеканала BFMTV.

    Правоохранительные органы Пятой республики готовятся к усиленному режиму несения службы 14 июля, передает ТАСС. В этот день пройдут торжества по случаю Национального праздника и трансляция матча между сборными Франции и Испании. «14 июля по всей территории страны будет задействовано 70 тыс. жандармов и полицейских. И днем, и вечером, на все это время», – заявил глава МВД Франции Лоран Нуньес.

    Министр отметил, что около пяти тысяч силовиков будут патрулировать улицы Парижа. Власти ожидают возможных волнений после окончания спортивного события, поэтому местным администрациям передали строгие инструкции по пресечению агрессии болельщиков. Полиция гарантированно вмешается при любых попытках вандализма или нападений.

    Ранее подобные меры принимались перед четвертьфинальной игрой с Марокко, где задержали 89 человек, а один инцидент закончился гибелью девушки. Кроме угрозы вечерних хулиганств, ведомство опасается последствий сильной жары и чрезмерного употребления алкоголя. Чтобы снизить нагрузку на медиков и избежать пожаров, префектам рекомендовали отменить часть мероприятий на открытом воздухе.

    Организаторы культурных событий в индивидуальном порядке отказываются от проведения фейерверков из-за риска возгораний. Из-за аномальных температур также было решено сократить на 30 километров один из этапов велогонки Tour de France.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Франции обыграла команду Марокко в четвертьфинале чемпионата мира по футболу.

    Во время ночных уличных торжеств после этого матча погибла семнадцатилетняя болельщица.

    Месяцем ранее правоохранители задержали более 890 человек из-за масштабных беспорядков после триумфа клуба «Пари Сен-Жермен».

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    11 июля 2026, 17:04 • Новости дня
    Умер продавший клуб Роману Абрамовичу бывший владелец «Челси» Кен Бейтс

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший владелец футбольного клуба «Челси» Кен Бейтс, продавший клуб Роману Абрамовичу, скончался в Монако в возрасте 94 лет в окружении своей семьи.

    Скончался продавший клуб Роману Абрамовичу бывший владелец «Челси» Кен Бейтс. Ему было 94 года. О смерти Кена Бейтса сообщается на официальном сайте лондонского футбольного клуба.

    «С глубокой скорбью сообщаем о кончине Кена Бейтса, бывшего владельца и председателя футбольного клуба «Челси». Клуб выражает искренние соболезнования жене Кена, Сюзанне, всей его семье и друзьям. Решимость Кена бороться за «Челси» в трудные времена и вести команду к победам никогда не будет забыта», – говорится в заявлении.

    Бизнесмен приобрел «Челси» в 1982 году всего за один фунт. В то время команда выступала во втором дивизионе. В 2003 году он продал свою долю российскому предпринимателю Роману Абрамовичу, который позже стал единоличным владельцем клуба.

    В период руководства Бейтса команда завоевала Кубок английской лиги, Суперкубок Англии, Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА. Позднее, с 2005 по 2012 год, он владел клубом «Лидс Юнайтед».

    Бейтс родился в западном Лондоне. Выходец из обычной семьи, он стал миллионером, разбогатев в работе в транспортной отрасли и горнодобывающей промышленности, и до прихода в «Челси» участвовал в управлении двумя футбольными клубами на севере Англии, «Олдхэм Атлетик» и «Уиган Атлетик».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Британии дало Роману Абрамовичу последний шанс для выплаты средств от продажи «Челси» Украине. Значительная часть вырученных денег ушла на погашение кредитов российского бизнесмена. Сам предприниматель окончательно отказался от приобретения новых футбольных команд.

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    12 июля 2026, 15:46 • Новости дня
    В пригороде Парижа предотвратили вооруженное нападение на евреев

    Полиция эвакуировала жителей Сарселя из-за угрозы нападения на еврейскую общину

    Tекст: Денис Тельманов

    Французские спецслужбы обнаружили подозрительный автомобиль с оружием около ресторана и кинотеатра, что потребовало срочного вывода людей из опасной зоны.

    Инцидент произошел в субботу вечером в парижском пригороде Сарселе, передает РИА «Новости».

    Местная контрразведка выявила подозрительную машину, припаркованную рядом с местами массового скопления людей. Внутри салона оперативники нашли винтовку и пистолет.

    «В Сарселе 300 человек были эвакуированы из-за угрозы нападения на еврейское сообщество», – говорится в сообщени.

    Сейчас правоохранительные органы ведут активное расследование случившегося. Национальная антитеррористическая прокуратура пока не подтвердила свое участие в этом деле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года злоумышленник атаковал представителей еврейской общины в Лондоне.

    В апреле британская полиция задержала десятки подозреваемых после серии поджогов синагог.

    В августе 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон пообещал найти виновников поджога автомобилей перед синагогой в коммуне Ла-Гранд-Мотт.

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    13 июля 2026, 15:07 • Новости дня
    Глава МИД Испании осудил слова экс-премьера о французской сборной

    Глава МИД Испании Альбарес осудил слова экс-премьера Рахоя о французской сборной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес подверг критике слова бывшего премьера страны Мариано Рахоя о сборной Франции по футболу.

    Дипломат назвал расизм и ксенофобию «болезнями души», передает РИА «Новости».

    Ранее Рахой в колонке издания Debate заявил, что французская команда демонстрирует высокий уровень игры, но «без французов». Правительство Франции сочло это высказывание расистским.

    «Расизм и ксенофобия – это тяжелые болезни, болезни души, и у них всегда есть два симптома: глупость и ненависть. Именно эта смесь ведет к расизму. В Испании нет ни того, ни другого, и мы не позволим, и я как министр иностранных дел не позволю, чтобы кто-либо внес этот яд в нашу страну», – подчеркнул Альбарес.

    Министр также потребовал от лидера оппозиционной Народной партии Альберто Нуньеса Фейхоо публично осудить слова Рахоя. Кроме того, он настаивает на удалении статьи и публикации опровержения изданием Debate. Отмечается, что Испания и Франция сыграют в полуфинале чемпионата мира во вторник.

    Напомним, власти Франции задействуют 70 тыс. силовиков для охраны порядка в день полуфинального матча между испанцами и французами.

    Ранее французские политики резко осудили расистские высказывания парагвайского сенатора в адрес нападающего сборной Килиана Мбаппе.

    На пути к полуфиналу испанская национальная команда одержала победу над сборной Португалии со счетом 1:0.

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    13 июля 2026, 09:44 • Новости дня
    The Times: Глава дисциплинарного комитета ФИФА лично отсрочил наказание Балогана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава дисциплинарного комитета Международной федерации футбола (ФИФА) Мохаммад Аль-Камали из ОАЭ единолично вынес вердикт о приостановке автоматической дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогана за красную карточку на чемпионате мира, сообщает The Times.

    Председатель дисциплинарного органа ФИФА Мохаммад Аль-Камали принял решение о приостановке автоматической дисквалификации американского форварда без участия остальных 17 членов комитета, передает РИА «Новости». Фоларин Балоган получил красную карточку во время матча против команды Боснии и Герцеговины.

    Игрок должен был пропустить встречу с бельгийцами, однако отсрочка наказания с испытательным сроком на один год позволила ему выйти на поле.

    Президент США Дональд Трамп признался, что обращался в федерацию после удаления спортсмена. «Огромная несправедливость исправлена», – заявил американский лидер, поблагодарив организацию.

    Королевская бельгийская футбольная ассоциация попыталась оспорить этот вердикт, но жалобу отклонили из-за отсутствия у заявителя статуса стороны разбирательства. В качестве наказания ФИФА оштрафовала нападающего на 40 тыс. долларов. В итоге сборная США проиграла команде Бельгии со счетом 1:4 и покинула турнир.

    После матча бельгийская сторона потребовала пересмотреть регламенты федерации. В Союзе европейских футбольных ассоциаций отметили, что действия ФИФА перешли все границы дозволенного. Текущий чемпионат мира впервые проходит с участием 48 сборных на территории трех государств, соревнования завершатся 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о ежедневных телефонных разговорах с Дональдом Трампом.

    Сам Фоларин Балоган отверг свою причастность к процессу приостановки дисквалификации.

    В итоге сборная Бельгии разгромила американскую команду со счетом 4:1.

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    12 июля 2026, 15:36 • Новости дня
    Инфантино рассказал о ежедневном общении с Трампом во время мундиаля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рассказал, что практически каждый день созванивается с президентом США Дональдом Трампом, и отметил, что тот доволен ходом чемпионата мира по футболу.

    Руководитель главной футбольной организации планеты Джанни Инфантино практически каждый день созванивается с президентом США Дональдом Трампом, передает РИА «Новости». «Мы регулярно общаемся. Практически каждый день. Он доволен и получает большое удовольствие от турнира. Он смотрит все матчи по телевидению», – заявил спортивный функционер в интервью швейцарскому изданию Blue News.

    Глава ФИФА отверг предположения о том, что американский лидер пропускает игры из-за проблем с безопасностью. По его словам, у главы государства просто много других дел, а его администрация прекрасно справляется с организацией турнира, который проходит в США, Канаде и Мексике. Соревнования завершатся 19 июля.

    Ранее сборная США обыграла боснийцев со счетом 2:0, однако форвард американцев Фоларин Балоган получил красную карточку. По правилам он должен был пропустить игру 1/8 финала против бельгийцев, но ФИФА разрешила ему выйти на поле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп лично обратился к главе ФИФА Джанни Инфантино с просьбой об отмене дисквалификации Фоларина Балогана.

    Позже американский лидер опроверг информацию о давлении на руководство футбольной организации.

    В итоге сборная США проиграла команде Бельгии со счетом 1:4 в матче 1/8 финала турнира.

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