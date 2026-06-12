Стал известен победитель в матче открытия чемпионата мира по футболу

Сборная Мексики обыграла команду ЮАР в матче открытия ЧМ в Мехико

Tекст: Антон Антонов

Сборная Мексики в Мехико одержала победу над командой ЮАР в матче открытия чемпионата мира по футболу со счетом 2:0, передает РИА «Новости».

Встреча группы A была отмечена голами уроженца Колумбии Хулиана Киньонеса на девятой минуте и 35-летнего Рауля Хименеса на 67-й, для которого этот мяч стал первым на мировых первенствах.

Южноафриканцы заканчивали игру в меньшинстве: полузащитник Сфифело Ситхоул получил красную карточку на 49-й минуте, а в концовке был удален его соотечественник Темба Зване.

В добавленное время красную карточку увидел и капитан мексиканцев, защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес. Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес вышел на поле на 67-й минуте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, нападающий сборной Мексики Хулиан Киньонес стал автором первого забитого мяча чемпионата мира 2026 года на стадионе «Ацтека».

Ранее сообщалось, что защитник «Локомотива» Сесар Монтес и полузащитник «Динамо» Луис Чавес вошли в окончательный состав сборной Мексики на мировое первенство, проходящее в США, Канаде и Мексике.