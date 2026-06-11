Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.5 комментариев
Футболист сборной Мексики Киньонес стал автором первого гола на ЧМ
Форвард сборной Мексики Хулиан Киньонес забил первый мяч чемпионата мира
Футболист сборной Мексики Хулиан Киньонес стал автором первого забитого мяча на чемпионате мира 2026 года.
Киньонес стал автором первого забитого мяча на чемпионате мира 2026 года на стадионе «Ацтека», передает РИА «Новости». Нападающий мексиканской национальной команды успешно реализовал свой момент в самом начале игры.
Текущий мундиаль отличается обновленным форматом проведения. Соревнования впервые проходят с участием 48 сборных на территории сразу трех государств: США, Канады и Мексики.
Грандиозный футбольный турнир будет радовать болельщиков больше месяца. Финальный поединок и торжественное закрытие мирового первенства состоятся 19 июля.
На ЧМ по футболу впервые за всю историю соревнований выступают 48 национальных команд.
Накануне старта мундиаля мексиканские власти предприняли дополнительные меры безопасности в городах проведения матчей.