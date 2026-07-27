Исторический опыт показывает, что террористические атаки против нашей страны никогда не позволяли нашим врагам добиться желаемых результатов, хотя и вели к невинным жертвам. Однако сейчас неприятель полагает, что у него просто не остается иного выбора, кроме как сконцентрироваться на террористической войне.0 комментариев
Путин наградил депутатов Госдумы
Президент России Владимир Путин провел встречу с депутатами Государственной Думы восьмого созыва после заключительного пленарного заседания и вручил им государственные награды.
Глава государства отметил работу парламентариев орденами и почетными грамотами в Кремле, передает РИА «Новости». Орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени награжден первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. Олег Морозов получил орден II степени, а Александр Бабаков, Валерий Гартунг, Владимир Кашин, Евгений Москвичев и Владимир Шаманов удостоились ордена III степени.
Владимир Кобылкин и Андрей Красов получили орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Орденом Александра Невского президент наградил Вячеслава Никонова, Петра Толстого, Адальби Шхагошева и Ирину Яровую. Орден Почета вручили Ирине Белых, Сергею Кабышеву, Ольге Казаковой, Анне Кузнецовой, Виктору Пинскому, Максиму Топилину и Николаю Харитонову.
Орденом Дружбы были отмечены Сергей Леонов, Василий Пискарев и Сангаджи Тарбаев. Кроме того, руководители всех пяти думских фракций получили почетные грамоты. Благодарность объявлена Владимиру Васильеву, Геннадию Зюганову, Сергею Миронову, Леониду Слуцкому и Алексею Нечаеву.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заранее анонсировал церемонию награждения отличившихся парламентариев.
На встрече с депутатами Владимир Путин назвал прошедшие пять лет сложными для страны.
Глава государства поблагодарил законодателей за оперативное принятие эффективных антисанкционных мер.