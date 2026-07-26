День Военно-морского флота России празднуется в разные даты – просто потому, что привязан к воскресенью. Но идейно он приурочен к победе в Гангутском сражении. И если глянуть на три сотни лет существования отечественного ВМФ, понимаешь – символичнее даты не найти.0 комментариев
Главком ВМФ сообщил о создании первого безэкипажного корабля
Главком ВМФ Моисеев сообщил о создании первого безэкипажного корабля
Российский флот получит новейший автономный корабль, специально спроектированный для самостоятельного поиска вражеских субмарин и других скрытых подводных целей, сообщил главком ВМФ, адмирал флота Александр Моисеев.
В России приступят к строительству первого безэкипажного корабля водоизмещением 500 тонн. Об этом в эфире телеканала «Звезда» заявил главнокомандующий Военно-морским флотом Александр Моисеев.
«Мы создаем корабль, который решает отдельные задачи: поиски подводных лодок и других подводных объектов. Безэкипажный корабль будет иметь водоизмещение 500 тонн», – пояснил адмирал. Он подчеркнул, что судно будет функционировать без команды на борту и станет базой для развития подобных систем.
Параллельно в ВМФ идет формирование полков беспилотных систем. «Они уже существуют. То есть, это не просто какие-то планы, это объективная реальность сегодняшнего дня. Именно полки беспилотных систем в структуре флотов», – заявил Моисеев.
Первый такой полк уже сформирован в составе Северного флота и обеспечен всем необходимым вооружением. «На текущем этапе мы видим структуру дивизионного состава: из них два – надводная и дивизион третий – именно подводная составляющая», – уточнил главком. В 2027 году аналогичное подразделение появится на Тихоокеанском флоте.
Говоря о других проектах, Моисеев сообщил, что носитель беспилотного подводного аппарата «Посейдон» уже есть в составе ВМФ. Также он поделился планами по созданию новейшего надводного корабля океанской зоны класса фрегат водоизмещением 9 тыс. тонн. Кроме того, подводные лодки «Борей» с ракетами «Булава» продолжат нести службу в течение ближайших 30-40 лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России началось создание инновационного безэкипажного корабля водоизмещением 500 тонн для поиска подводных лодок.
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