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Песков: Путин никогда не звонит сотрудникам администрации по телефону
Президент России Владимир Путин общается с сотрудниками своей администрации только по защищенным линиям и никогда не звонит им по городскому или мобильному телефону, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков уточнил детали коммуникации в беседе с журналистом Life Александром Юнашевым, передает ТАСС.
Отвечая на вопрос о возможных пропущенных вызовах во время отпуска чиновников, представитель Кремля дал однозначный ответ. «Президент никогда не звонит по городскому или мобильному телефону. Все-таки он пользуется специальной связью», – подчеркнул Песков.
При этом пресс-секретарь добавил, что сотрудники аппарата во время отпуска обычно не имеют доступа к подобной правительственной аппаратуре.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Песков сообщил об отказе главы государства от использования мессенджеров.
В январе телефон спецсвязи зазвонил во время совещания российского лидера с членами правительства.
В прошлом году представитель Кремля рассказал о наличии у Владимира Путина закрытых каналов для конфиденциальных переговоров в любой точке страны.