Песков: Путин никогда не звонит сотрудникам администрации по телефону

Tекст: Дарья Григоренко

Песков уточнил детали коммуникации в беседе с журналистом Life Александром Юнашевым, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о возможных пропущенных вызовах во время отпуска чиновников, представитель Кремля дал однозначный ответ. «Президент никогда не звонит по городскому или мобильному телефону. Все-таки он пользуется специальной связью», – подчеркнул Песков.

При этом пресс-секретарь добавил, что сотрудники аппарата во время отпуска обычно не имеют доступа к подобной правительственной аппаратуре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Песков сообщил об отказе главы государства от использования мессенджеров.

В январе телефон спецсвязи зазвонил во время совещания российского лидера с членами правительства.

В прошлом году представитель Кремля рассказал о наличии у Владимира Путина закрытых каналов для конфиденциальных переговоров в любой точке страны.