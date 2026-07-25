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Путин напомнил об особом значении Омска для семьи Токаева
Отец президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева зимой 1945 года после тяжелого ранения проходил лечение в Омске, поэтому для казахстанского лидера этот город не является рядовым местом в России, рассказал президент России Владимир Путин.
«Для вас тоже Омск – это не рядовое место в России... Здесь после тяжелого ранения зимой 1945 года проходил лечение отец действующего президента Касым-Жомарта Кемелевича», – сказал Путин на встрече с казахстанским коллегой, передает РИА «Новости».
Зимой 1945 года фронтовика Кемеля Токаева эвакуировали в Омск с ранением. Там молодой хирург Гавриил Илизаров сделал ему операцию и сохранил ногу.
Напомним, президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели отдельные переговоры на полях XXII Форума межрегионального сотрудничества в Омске.
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