Путин высоко оценил итоги российско-казахстанского форума в Омске

Путин: Обмен мнениями на форуме России и Казахстана получился содержательным

Tекст: Вера Басилая

Президенты России и Казахстана, Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев, приняли в субботу участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, передает РИА «Новости». Стороны обсудили наиболее актуальные вопросы взаимодействия двух стран.

«Полагаю, что состоявшийся у нас обмен мнениями получился весьма насыщенным, содержательным. В ходе заседания затрагивались наиболее актуальные вопросы взаимодействия субъектов Российской Федерации и областей Республики Казахстан», – сказал Путин на пленарном заседании.

Путин добавил, что участники затронули множество новых идей по укреплению связей между регионами. Особое внимание уделили партнерству в формировании глобальных логистических коридоров и раскрытию транзитного потенциала.

«В первую очередь, это касается центральной темы нынешнего форума – партнерства в формировании глобальных логистических коридоров, совместного развития транспортной инфраструктуры, раскрытия транзитного потенциала России и Казахстана», – отметил глава государства.

Также президент поблагодарил руководство Омской области за гостеприимство и организацию мероприятия.

Ранее Путин и Токаев провели отдельные переговоры на полях форума в Омске.

Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой создания цифрового транспортного коридора.

Путин указал на значительный потенциал совместной работы двух стран.