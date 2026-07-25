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Путин высоко оценил итоги российско-казахстанского форума в Омске
Путин: Обмен мнениями на форуме России и Казахстана получился содержательным
Президент России Владимир Путин назвал состоявшиеся обсуждения на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске насыщенными и содержательными
Президенты России и Казахстана, Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев, приняли в субботу участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, передает РИА «Новости». Стороны обсудили наиболее актуальные вопросы взаимодействия двух стран.
«Полагаю, что состоявшийся у нас обмен мнениями получился весьма насыщенным, содержательным. В ходе заседания затрагивались наиболее актуальные вопросы взаимодействия субъектов Российской Федерации и областей Республики Казахстан», – сказал Путин на пленарном заседании.
Путин добавил, что участники затронули множество новых идей по укреплению связей между регионами. Особое внимание уделили партнерству в формировании глобальных логистических коридоров и раскрытию транзитного потенциала.
«В первую очередь, это касается центральной темы нынешнего форума – партнерства в формировании глобальных логистических коридоров, совместного развития транспортной инфраструктуры, раскрытия транзитного потенциала России и Казахстана», – отметил глава государства.
Также президент поблагодарил руководство Омской области за гостеприимство и организацию мероприятия.
Ранее Путин и Токаев провели отдельные переговоры на полях форума в Омске.
Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой создания цифрового транспортного коридора.
Путин указал на значительный потенциал совместной работы двух стран.