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Lockheed Martin привлекла румынские компании к созданию нового радара
Lockheed Martin подписала соглашения с компаниями Румынии по радару AN/TPQ-53
Американская корпорация договорилась о сотрудничестве с предприятиями Aerostar и MarcTel для совместного производства и технического обслуживания радиолокационных систем.
Оборонный гигант из США расширяет стратегическое партнерство в Восточной Европе, передает РИА «Новости».
«Компания Lockheed Martin расширяет свое стратегическое промышленное партнерство в Румынии, подписав соглашения с двумя румынскими компаниями: Aerostar и MarcTel. Эти соглашения расширяют участие румынской промышленности в программе создания радара AN/TPQ-53», – сообщает портал Defense Romania.
Новые договоренности подразумевают прямое взаимодействие, техническое обслуживание и включение местных предприятий в цепочку поставок. Известно, что во время военных маневров Eastern Phoenix 2026 на румынской территории система AN/TPQ-53 успешно обнаруживала и отслеживала беспилотники.
Корпорация уже имеет прочные связи с Бухарестом. Ранее в стране открылся первый в Европе центр обслуживания вертолетов Black Hawk и систем HIMARS. Кроме того, ведется совместная работа в сфере искусственного интеллекта и инновационных энергетических технологий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдепартамент США одобрил продажу Румынии радиолокационных систем Sentinel.
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