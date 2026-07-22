Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.5 комментариев
Бойцы «БАРС-Сармат» создали многоэшелонную защиту от дронов
Российские бойцы ЦСН «БАРС-Сармат» в составе группировки войск «Южная» выстроили эшелонированную систему противовоздушной обороны для перехвата ударных и разведывательных беспилотников противника в Донецкой Народной Республике, рассказал командир роты с позывным Арбат, отметив, что работа в тылу требует высочайшего профессионализма и особой осторожности ради безопасности мирных жителей.
Бойцы центра специального назначения «БАРС-Сармат», входящего в состав группировки войск «Южная», организовали многоуровневую защиту от вражеских дронов, передает ТАСС. Командир роты с позывным Арбат подчеркнул, что успешная работа в тылу требует высокого профессионализма и особой осторожности для обеспечения безопасности мирных жителей.
«Мы выстраиваем эшелонированную систему. Первый эшелон – это стрелковое оружие, а второй эшелон – это уже дроны-перехватчики, которые работают по дронам-разведчикам и ударным беспилотникам противника. Уникальность наших операторов БПЛА заключается в том, что это высококвалифицированные специалисты, имеющие боевой опыт вблизи фронта, они умеют работать на больших высотах», – сообщил Арбат.
Командир также отметил эффективную работу мобильных огневых групп, чей боевой опыт позволяет мгновенно реагировать на воздушные угрозы. Особое внимание уделяется защите гражданского населения. Военнослужащие отлично ориентируются на местности и адаптируются к условиям тыловой зоны, стремясь обеспечить полную безопасность граждан. По словам Арбата, в подразделении поддерживается благоприятная атмосфера и высокий боевой дух.
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