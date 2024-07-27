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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Не приведи Господь исчерпать долготерпение русских

    Теперь за русофобию будут активно преследовать и внутри страны, что позволит более эффективно бороться с ксенофобами, шовинистами и экстремистами, которые, прикрываясь сложившейся системой, унижали и оскорбляли русских, тем самым расшатывая страну.

    23 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Мегаполис должен быть разрушен

    Наши урбанисты и градоначальники, которые как под копирку из западных учебников говорят о «городах-сервисах», уже показали, кого, собственно, такие города-сервисы воспитывают. Это «креативный класс», для которого вместо понятия Родина – есть урбанистический организм, который должен предоставлять услуги.

    32 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Манипуляции и индивидуализм превратили США в опасного идиота

    Для сохранения власти американские и британские политики должны лишь дурачить своих избирателей. Все остальное граждане предпринимают самостоятельно. Это делает обе державы опасными противниками, поскольку народ там привык подчиняться своим правителям даже в самых безумных предприятиях.

    24 комментария
    27 июля 2024, 09:58 • Новости дня

    ВС России начали применять робота для снабжения войск под Авдеевкой

    Минобороны: ВС России начали применять робота для снабжения войск под Авдеевкой

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные на Авдеевском направлении активно используют роботизированный комплекс для доставки боеприпасов и продовольствия на передовые позиции, сообщает Минобороны.

    По данным оборонного ведомства, новая технология позволяет снизить риски для личного состава и повысить эффективность боевых действий, передает ТАСС.

    Так, на Авдеевском направлении в зоне спецоперации ВС России применяют инновационную систему, представляющую собой тележку с дистанционным управлением, способную перевозить грузы весом до 160 кг.

    Робот оснащен системой полного привода и обладает высокой проходимостью, что позволяет ему эффективно выполнять задачи в сложных условиях местности.

    Управление роботом осуществляется оператором с помощью пульта дистанционного управления и разведывательного дрона, обеспечивающего обзор местности.

    По словам оператора с позывным «Стрела», робот показал высокую эффективность в боевых условиях, успешно проходя испытания в сложных погодных условиях и на пересеченной местности.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что битва дронов спустилась с неба на землю.

    26 июля 2024, 10:49 • Новости дня
    Ударом «Искандера» уничтожены РСЗО HIMARS, «Грады» и танки в Краматорске

    Минобороны: Ударом «Искандера» по складу в Краматорске уничтожены РСЗО HIMARS, «Грады» и пять танков

    Ударом «Искандера» уничтожены РСЗО HIMARS, «Грады» и танки в Краматорске
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России ракетным ударом комплекса «Искандер-М» поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Краматорске, где были уничтожены РСЗО HIMARS и «Град», пять танков, сообщили в Министерстве обороны.

    Ракетно-артиллерийское вооружение 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ и танки скрытно хранились в промзоне Краматорска. «Искандер» уничтожил РСЗО HIMARS, пять РСЗО «Град», пять танков и до десяти бронемашин ВСУ, следует из сообщения в Telegram-канале Министерства обороны.

    Ранее координатор николаевского подполья Лебедев сообщил о российском ударе по складу дальнобойных ракет ВСУ в Краматорске.

    Украинские СМИ сообщили, что после взрыва в районе Краматорска начался сильный пожар.

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    26 июля 2024, 12:06 • Новости дня
    В Совфеде ответили на слова Кулебы о невозможности склонить Украину к переговорам

    Сенатор Климов: Украину склонить к переговорам могут успехи российских военных

    В Совфеде ответили на слова Кулебы о невозможности склонить Украину к переговорам
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Слова Дмитрия Кулебы о невозможности «склонить» Украину к переговорам звучат нелепо. Во-первых, если Киеву поступит соответствующее указание из США или Британии, то они подчинятся. Во-вторых, переубедить офис Зеленского могут успехи российской армии, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов в ответ на заявления главы украинского МИД.

    «Украинские чиновники – обычные наемники. Так, Владимир Зеленский – это актер, которого наняли на роль президента. Дмитрий Кулеба – это человек, ставший министром иностранных дел по согласованию с Вашингтоном и Лондоном. Задача этих персонажей сводится к тому, чтобы выдавать себя за субъектов международной политики. Действуют же они по заранее согласованному сценарию», – отметил сенатор Андрей Климов.

    Поэтому, как указал собеседник, слова Кулебы о якобы невозможности «склонить» Украину к переговорам звучат нелепо. «Это сотрясание воздуха. Если в Киеве получат соответствующее указание из США или Британии, то они будут его исполнять. Если же ослушаются, то их уволят и выведут из игры», – пояснил парламентарий.

    При этом, по мнению Климова, рассчитывать на то, что после президентских выборов в США офис Зеленского «склонят» к переговорам, не стоит. «В Америке есть люди, по-разному относящиеся к событиям на Украине и по-разному понимающие способы удержания американского господства в мире. Вместе с тем некоторые акценты в геополитической игре все же могут быть смещены», – допустил он. Сенатор не исключает, что Вашингтон начнет больше внимания уделять Тайваню, Ближнему Востоку, а также региону Закавказья.

    «На этом фоне нам надо продолжать настойчиво и профессионально делать то, что мы делаем. Чем серьезнее будут наши успехи на поле боя, тем больше у нас появится возможностей для того, чтобы закрепить их на политико-правовом направлении», – заключил Климов.

    Напомним, Дмитрий Кулеба заявил, что Киев никто не склонит к переговорам. Так он прокомментировал свой визит в Китай. «Никто не будет склонять нас к переговорам, потому что нас невозможно склонить, и мы сами будем принимать любые решения», – подчеркнул глава МИД Украины.

    Кулеба утверждает, что от китайского коллеги Ван И «очень четко» прозвучало, что позиция по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины незыблема для Пекина. Украинский министр также сообщил, что Киев получил «четкий сигнал», что Китай не ищет каких-либо временных решений конфликта, а работает над его устойчивым решением. «Я говорил о важности именно справедливого мира, а не любого мира. И мой китайский коллега сам добавил: справедливого и длительного. Это очень важно», – заверил Кулеба.

    При этом в среду на встрече с Ван И он сделал заявление о готовности Украины к переговорам с Россией. Об этом же в тот день сообщала официальный представитель МИД Китая Мао Нин. Позже в украинском внешнеполитическом ведомстве подтвердили данную информацию, указав, что Киев готов вести переговоры с Москвой «на определенном этапе». В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заметил, что подобный посыл украинских представителей идет в унисон с российской позицией, однако нужно дождаться деталей.

    Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя посоветовал украинским властям поторопиться с переговорами. «Если он (Владимир Зеленский) действительно дозрел до разговора о мире, то у него перед глазами есть выдвинутые российским президентом месяц назад мирные предложения. И советуем ему поторопиться: ничего лучше Украина уже точно не получит», – сказал дипломат. 

    В последнее время на Украине все чаще говорят о необходимости переговоров с Россией. Некоторые наблюдатели связывают это с возможным возвращением в Белый дом Дональда Трампа. Он, к слову, уже провел телефонный разговор с Зеленским, в котором объяснил украинской стороне необходимость завершения конфликта. Трамп назвал Россию «военной машиной» и напомнил, что русские победили Адольфа Гитлера и Наполеона.

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    26 июля 2024, 18:08 • Новости дня
    Офицер ВСУ рассказал о гибели командования рот под Прогрессом в ДНР
    Офицер ВСУ рассказал о гибели командования рот под Прогрессом в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ оказались в тактическом окружении под Прогрессом в ДНР, погибло почти все командование рот, заявил бывший заместитель командира батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Игорь Мосийчук в интервью YouTube-каналу Politeka.

    «Практически все командование рот погибло», – передает РИА «Новости» со ссылкой на его слова.

    Мосийчук считает, что ВСУ будут продолжать оставлять территории, так как военное руководство Украины не стремится решать возникающие проблемы. «Они говорят, что нужно стоять насмерть, но не противнику, а до последнего своего бойца», – добавил он.

    Ранее военный обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что 31-я механизированная бригада ВСУ понесла значительные потери у села Прогресс, что, по его мнению, связано с проблемами в украинском командовании.

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    27 июля 2024, 03:26 • Новости дня
    В силовых структурах рассказали об использовании ВСУ аэродромов Польши

    Источник в силовых структурах рассказал об использовании ВСУ аэродромов Польши для базирования украинских самолетов

    В силовых структурах рассказали об использовании ВСУ аэродромов Польши
    @ Mike Freer/Wikipedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины используют аэродромы третьих стран, в частности Польши, для базирования своих самолетов, рассчитывая, что Россия не станет их бомбить, сообщил источник в силовых структурах.

    Источник РИА «Новости» заявил, что Украина размещает свою авиацию в третьих стран, «с целью ограничения возможностей нанесения огневого поражения», так как удар по ним может спровоцировать «прямое столкновение» России со странами ЕС и НАТО. На аэродромах Украины авиация пополняет боекомплект и проводит дозаправку, сказал источник.

    Напомним, начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов сообщил, что часть истребителей F-16, которые Украина ожидает от западных стран, будет размещена на безопасных аэродромах за пределами страны.

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    26 июля 2024, 21:52 • Новости дня
    Зеленский назвал самое сложное для ВСУ направление

    Зеленский назвал самое сложное для ВСУ направление

    Зеленский назвал самое сложное для ВСУ направление
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Покровское направление в ДНР сейчас является самым сложным для ВСУ, заявил президент Украины Владимир Зеленский, призывая командование «укрепить позиции».

    По его словам, в пятницу прошло совещание с министром обороны Рустемом Умеровым. «Мы с министром и военным командованием подробно анализируем ситуацию на сложных направлениях, особенно на Покровском», – передает ТАСС со ссылкой на заявление Зеленского.

    Из-за сложившейся ситуации глава Украины дважды в течение дня заслушивал отчеты главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Зеленский подчеркнул, что необходимо сделать все возможное для укрепления позиций украинских военных. По данным Генштаба ВСУ, ситуация на Покровском направлении остается наиболее напряженной.

    Ранее сообщалось, что ВС России захватили село Прогресс на Покровском направлении.

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    27 июля 2024, 06:44 • Новости дня
    Песков сообщил, что «о мобилизации речи не идет»
    Песков сообщил, что «о мобилизации речи не идет»
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В России не планируется проводить мобилизацию, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

    На вопрос о том, планируется ли мобилизация, Песков заверил, что «о мобилизации вообще никто не разговаривает». Он подчеркнул, что о ней «речи не идет», передает РИА «Новости».

    Напомним, в июне президент России Владимир Путин заявил, что никакой необходимости проводить мобилизацию в России нет, ее проводить не планируют. Он отметил, что свыше 160 тыс. человек с начала года добровольно пришли в военкоматы и подписали контракты.

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    26 июля 2024, 11:15 • Новости дня
    Хакеры RaHDit опубликовали данные иностранных наемников ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Личные данные более 3,2 тыс. иностранных наемников в рядах ВСУ слила в Сеть хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры»), в списке есть участник зимней Олимпиады в Сочи и привлеченный за растление малолетних бывший полицейский США.

    В списке, слитом хакерами, значится проживающий в США Эвелин Ашенбреннер (Evelyn 1981 года рождения). Он служит старшим солдатом и помощником командира в подразделении кадров первого батальона международного легиона территориальной обороны Украины. Указывается, что он в отношении себя применяет местоимение «они», передает РИА «Новости».

    Также упоминается американец, бывший полицейский Пирс Таннер Рид, он был арестован в Индиане за действия, связанные с растлением малолетних, и за содействие совершения правонарушений с несовершеннолетними.

    В список наемников попал участник зимней Олимпиады в Сочи, проживающий в Латвии Мауринс Кристапс, он занимал должность генерального секретаря Латвийской федерации санного спорта. С ним вместе воюет на стороне ВСУ испанский наемник Пабло Гарридо Манседо, до Украины он участвовал в различных конфликтах, а также воевал на стороне курдских боевиков в Сирии.

    Латвиец Юрис Альбертс Улманис из «интернационального легиона» является бизнесменом, профессором, альпинистом, полярным исследователем. Неоднократно участвовал в военных действиях на Украине, снабжал вещами и финансами ВСУ, русофоб, пять лет служит в нацгвардии.

    Российские хакеры слили в Сеть данные операторов украинских беспилотников, среди которых есть судимые за насилие над детьми.

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    27 июля 2024, 02:57 • Новости дня
    Подорвавший железную дорогу под Рязанью обвинен в девяти тяжких преступлениях

    Устроивший взрыв на железной дороге в Рязанской области Сидики обвинен в девяти тяжких преступлениях

    Tекст: Антон Антонов

    Гражданин России и Италии Руслан Сидики, который признал свою вину во взрыве на железной дороге в Рязанской области в 2023 году, обвиняется в совершении девяти тяжких преступлений, сообщается в судебных документах.

    Указывается, что речь идет о «преступлениях против общественной безопасности, за совершение которых предусмотрено наказание исключительно в виде лишения свободы на срок свыше трех лет», передает РИА «Новости».

    Напомним, Сидики признал вину во взрыве на железной дороге в Рязанской области в 2023 году. Он заявил, что за совершенное преступление должен был получить от украинских спецслужб 15 тыс. долларов.

    Он обвиняется в покушении на еще один теракт и в подготовке к третьему. Кроме того, известно об обвинениях по трем эпизодам незаконного изготовления взрывных устройств, а также об обвинении в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.


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    26 июля 2024, 18:32 • Новости дня
    Командование бригады ВСУ привлекли к ответственности после заявлений о потерях

    Tекст: Кристина Цыцура

    Часть командного состава 59-й мотопехотной бригады ВСУ была привлечена к ответственности после информации в социальных сетях о том, что приказы командования привели к значительным потерям, сообщили в военной службе правопорядка ВСУ.

    «Выявлены отдельные факты управленческих решений и обстоятельств, которые могут негативно сказываться на выполнении боевых задач военной частью», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Отмечается, что некоторые лица командования бригады привлечены к ответственности.

    Отметим, что 59-я бригада ВСУ принимает участие в боевых действиях на Покровском направлении. Ранее военный парамедик Катерина Полищук заявила о потерях среди бойцов, вызванных приказами офицеров, отметив, что из-за таких распоряжений погибло большое количество украинских солдат.

    Ранее офицер ВСУ рассказал о гибели командования рот под Прогрессом в ДНР.

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    26 июля 2024, 12:34 • Новости дня
    Подоляк сравнил мир с Россией со «сделкой с дьяволом»

    Подоляк сравнил подписание мирного соглашения с Россией со «сделкой с дьяволом»

    Подоляк сравнил мир с Россией со «сделкой с дьяволом»
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк высказался против заключения мирного соглашения с Россией и назвал подписание такого соглашения «сделкой с дьяволом», сообщает Associated Press.

    Подоляк считает, что соглашение может привести к заморозке конфликта, и Россия сможет модернизировать свою армию и проведет «работу над ошибками». Кроме того, он сравнил возможное мирное соглашение с Россией со «сделкой с дьяволом», передает RT со ссылкой на  Associated Press.

    Напомним, как утверждает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, своему китайскому коллеге Ван И в Гуанчжоу он заявил, что украинская сторона «абсолютно не исключает проведения переговоров с Россией», но сейчас «для этого нет никаких условий». По словам украинского министра, «никто не будет склонять» Киев к переговорам, так как Украину «невозможно склонить».

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя посоветовал украинским властям поторопиться с переговорами и изучить поскорее выдвинутые российским президентом месяц назад мирные предложения.

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    26 июля 2024, 16:36 • Новости дня
    ВСУ в зоне СВО за неделю потеряли более 13,8 тыс. военных
    ВСУ в зоне СВО за неделю потеряли более 13,8 тыс. военных
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинская армия за прошедшую неделю потеряла более 13,8 тыс. военнослужащих, значительное количество боевой техники, включая танки западного производства, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на Северном направлении ВС РФ улучшили свои позиции и нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ, потерявшим более 1,3 тыс. военнослужащих, а также уничтожили пять боевых машин пехоты Bradley производства США и 24 автомобиля.

    Отмечается, что на Западном направлении российские войска освободили населенные пункты Розовка ЛНР, Песчаное Нижнее Харьковской области и заняли более выгодные рубежи и позиции несколько населенных пунктов и уничтожили более 3,6 тыс. украинских военных, а также значительное количество бронетехники, включая танки Leopard немецкого производства.

    Как указали в пресс-службе, на Южном направлении ВСУ потеряли более 4,6 тыс. военнослужащих и большое количество боевой техники. Российские подразделения освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка и улучшили свои позиции на линии фронта. В сообщении говорится, что Российская армия отразила шесть контратак противника, уничтожила шесть танков, 23 боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США и 44 автомобиля.

    В Минобороны добавили, что на Центральном направлении ВС РФ нанесли поражение формированиям восьми соединений ВСУ, потерявшим более 2,5 тыс. военнослужащих, а также танки Abrams американского производства, 10 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, 30 орудий полевой артиллерии и девять полевых складов боеприпасов.

    В ведомстве подчеркнули, что на Восточном и Днепровском направлениях российские войска также успешно действовали, нанося поражение украинским формированиям и занимая более выгодные рубежи. Потери ВСУ на этих направлениях составили более 1,6 тыс. военнослужащих.

    Ранее в Минобороны заявили, что ВС России за неделю нанесли 33 удара высокоточным оружием и БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и питающим их объектам энергетики.

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    27 июля 2024, 04:57 • Новости дня
    В Раде заявили об угрозе нехватки денег на зарплаты военным ВСУ

    Глава бюджетного комитета Рады Пидласа заявила об угрозе нехватки средств на зарплаты военным ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Если поправки в бюджет об увеличении расходов на оборону не примут, средства на обеспечение военнослужащих вооруженных сил Украины могут закончиться уже в сентябре, заявила глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа.

    На прошлой неделе стало известно, что правительство одобрило законопроект, предусматривающий увеличение расходов бюджета на безопасность и оборону на 495,3 млрд гривен (почти 12 млрд долларов), передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Как подчеркнула Пидласа, необходимо, чтобы поправки «были подписаны и заработали до середины сентября». По ее словам, «когда делали приближение, то в росписи «переставляли» средства из ячейки расходов на зарплату в сентябре, октябре и ноябре в ячейку закупки оружия в начале года». Она пояснила, что для выплаты денежного обеспечения военных в конце сентября «нужно принять бюджет и подписать его до середины сентября».

    Напомним, депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил о подготовке украинским кабмином законопроекта о повышении налогов. Депутат Рады Юрий Камельчук заявил, что повышение налогов на Украине позволит дополнительно выделить на нужды армии до 12 млрд долларов.

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    26 июля 2024, 15:56 • Новости дня
    Российские войска нанесли 33 удара высокоточным оружием по объектам ВПК Украины

    Минобороны: Российские войска нанесли 33 удара высокоточным оружием по объектам ВПК Украины

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России за неделю нанесли 33 удара высокоточным оружием и БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и питающим их объектам энергетики, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    В результате ударов высокоточным оружием были поражены предприятия ВПК Украины по изготовлению порохов, бронетанковой техники и обеспечивавшие их объекты энергетической инфраструктуры. Кроме того, были уничтожены цеха сборки БПЛА, склады боеприпасов и ракетного вооружения, а также эшелоны с техникой и личным составом ВСУ, пункты дислокации иностранных наемников, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее ВС России ракетным ударом комплекса «Искандер-М» поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Краматорске, где были уничтожены РСЗО HIMARS и «Град», пять танков.

    Кроме того, ударом «Искандера» уничтожены два цеха на танковом заводе в Харькове.

    Также российские войска нанесли «Искандером-М» удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в промзоне Харькова, уничтожено до 100 боевиков, среди которых было 40 иностранных инструкторов.

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    26 июля 2024, 22:46 • Новости дня
    Украинские беспилотники уничтожены над Брянской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    Богомаз сообщил в Telegram, что БПЛА сбиты над Погарским и Навлинским районами, никто не пострадал, разрушений нет.

    Напомним, в ночь на пятницу российская система ПВО сбила шесть украинских беспилотников над Ростовской и Курской областями. Кроме того, украинский БПЛА нанес удар по неработающему предприятию в Курской области.

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    27 июля 2024, 00:57 • Новости дня
    Российская ПВО перехватила и уничтожила 21 беспилотник над Брянской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО над территорией Брянской области перехвачен и уничтожен 21 беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Киевский режим предпринимал попытки устроить террористические атаки с 21.00 до 23.40 мск, сообщило ведомство в Telegram.

    Напомним, губернатор Александр Богомаз рассказал, что регион подвергся массированной атаке, за час было уничтожено 12 украинских беспилотников.

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    • Зеленский имитирует желание мира

      Владимир Зеленский планирует провести до ноября новый «саммит мира» и утвердить на нем «план достижения мира». Ради этого приглашение на саммит получит и Москва, чему в Киеве ранее сопротивлялись. Что изменилось теперь? И почему Зеленский так спешит?

    • Джей Ди Вэнс – будущий президент США

      Выбрав в качестве напарника и кандидата в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса, Дональд Трамп обозначил своего преемника. Вэнс – лучший кандидат с точки зрения интересов России и худший для Украины, а также по-настоящему уникальный политик и вероятный будущий президент.

    • План Трампа – раздел Украины на автономии

      Помощник Дональда Трампа и наиболее вероятный следующий госсекретарь США Ричард Гренелл предложил не брать Украину в НАТО и разделить ее на «автономные регионы» ради достижения мира. Таким образом, США хотят вернуть повестку в 2014 год. Но с тех пор цена мира на Украине сильно возросла.

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    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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