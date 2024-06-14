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    14 июня 2024, 09:00 • Общество

    Битва дронов спустилась с неба на землю

    Правда и победа

    После БПЛА в зону спецоперации приходят аппараты нового типа

    Битва дронов спустилась с неба на землю

    Tекст: Матвей Мальгин

    Вслед за воздушными беспилотниками, которые изменили природу боевых действий, поле боя начинает завоевывать еще один вид боевых машин, действующих без экипажа. Речь идет о сухопутных (наземных) боевых дронах или же робототехнических комплексах. Как устроены подобные аппараты и как они уже помогают российским военным в зоне спецоперации?

    Из зоны спецоперации все чаще приходят сведения о применении российской армией наземных безэкипажных платформ (дронов). Так, в начале июня Минобороны сообщило о первом применении беспилотного комплекса-камикадзе «Лягушка». На небольшой машинке грузоподъемностью до 30 кг бойцы закрепили несколько мин, приблизили ее к цели и подорвали пулеметный расчет противника.

    Свою эффективность в зоне спецоперации уже продемонстрировал и наземный дрон «Скорпион М», о чем сообщала народная милиция ДНР. Бойцы отряда «Русские ястребы» ВС РФ совместно с военнослужащими 110-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса при помощи «Скорпиона М» уничтожили опорный пункт ВСУ в районе Красногоровки.

    Разработкой подобных аппаратов занялись предприятия российского ВПК. Не так давно холдинг «Высокоточные комплексы» создал многофункциональные роботизированные комплексы «Депеша» и «Багги». Машины могут быстро и скрытно доставлять на передний край провизию, боеприпасы, топливо и эвакуировать раненых. Испытания проводятся в том числе в боевых условиях.

    Еще одна подобная разработка – гусеничная платформа «Импульс-М». «Многоцелевой робот «Импульс-М» в варианте универсального ракетного робота поля боя, оснащенного боевым модулем с противотанковым ракетным комплексом, сейчас проходит испытания в условиях полигонов», – рассказывает глава компании-разработчика Александр Гаврилов.

    Не отстают и небольшие производители. Так, в Приморье, как сообщал губернатор региона Олег Кожемяко, налажено производство дистанционно управляемых наземных платформ «Кабан». Несколько единиц этих устройств уже отправлено в зону СВО. Беспилотная система имеет гусеничный ход, управляется дистанционно, способна нести на себе до 210 кг груза и еще 220 кг тянуть за собой на буксире.

    Военный эксперт Борис Рожин публиковал видео первых испытаний наземного робототехнического комплекса (НРТК) «Курьер» с 12,7-мм пулеметом. В районах Авдеевки и Бердычей данные аппараты помогали российским штурмовикам. По сообщениям самих военных, бойцы нередко сами собирают из подручных материалов подобные устройства. Часть аппаратов производит так называемый народный ОПК.

    Противник также работает над использованием наземных роботизированных беспилотников. Минобороны России сообщало в частности, что российские десантники уничтожили гусеничного робота ВСУ вблизи Часова Яра. Сам аппарат был западного производства и использовался противником для доставки на передний край боеприпасов и материальных средств.

    Опыт проведения СВО уже показал высокую востребованность и эффективность различных беспилотных систем, прежде всего авиационных. Теперь, как отмечают эксперты, стремительное развитие получают роботизированные наземные комплексы. Они способны решать широкий спектр задач, сохраняя самое главное – жизнь бойца.

    «Первую скрипку на фронте, бесспорно, играют беспилотные авиационные системы (БПЛА). Однако конфликт дал серьезный импульс для развития и внедрения в практику аппаратов, работающих в водной среде и непосредственно на земле,

    – считает эксперт в области БПЛА Денис Федутинов. – Такие аппараты, как «Депеша», «Багги» или «Импульс-М», могут доставлять боеприпасы, провизию, медикаменты на передовые позиции, а также иногда участвовать в эвакуации раненых. Кроме того, с их помощью может выполняться минирование территорий. Наконец, они, будучи вооруженными пулеметами и противотанковыми системами, также способны выполнять ударные функции, являясь «длинной рукой» бойцов. При таком раскладе наши военные имеют высокие шансы сохранить свои здоровье и жизни».

    В силу этого ожидается интенсификация работ на данном направлении. «Стоит подумать о переносе части этапов испытаний в этап опытной эксплуатации непосредственно в зоне применения. Таким образом получится максимально оперативно выявить все преимущества и недостатки новых образцов для последующей корректировки», – предлагает Федутинов.

    «Сейчас есть много различных дронов, проходящих этапы испытаний. Есть те, которые, что называется, на слуху – «Депеша», «Багги», «Импульс-М», а также «Курьер», «Богомол». А некоторые испытываются без лишнего шума по соображениям секретности», – рассказал военный эксперт Борис Рожин.

    Сегодня можно говорить о появившемся в России тренде на развитие наземных роботизированных боевых платформ.

    «Основная волна этого тренда началась не так давно, около месяца назад. Пока, конечно, большая часть разработок производится малыми сериями», – объясняет эксперт. Подобные аппараты способны выполнять огромный список задач, уверен Рожин. А учитывая разнообразие моделей, такие дроны могут быть полезны как в городской застройке, так и на открытой местности.

    «Но что самое важное, подобный аппарат можно использовать в качестве наземного дрона-камикадзе. Другими словами, это такая платформа, которая займет свое место между пехотой и бронетехникой», – поясняет эксперт. Рожин считает, что в обозримой перспективе роботизированные наземные платформы станут такой же крупной отраслью, как и производство БПЛА. Пока же Минобороны будет смотреть и анализировать испытуемые образцы для дальнейшей их доработки и масштабирования производства, полагает эксперт.

    В свою очередь сооснователь проекта «Ватфор» Олег Макаров напоминает: технология использования дистанционно управляемых роботов не нова. «Аналогичная практика применялась еще во времена Великой Отечественной войны. Тогда аппараты управлялись посредством кабеля. Сейчас технологии вышли на новый уровень, который позволяет производить машины более массово и делать их совершеннее, хотя они до сих пор не в полной мере автономны», – пояснил он.

    Но тенденция роста использования подобных платформ в рамках спецоперации очевидна. «Машины распространены по обе линии фронта. И мы, и противник активно используем их. Более того, ВСУ получают дроны еще и от западных партнеров», – отметил эксперт.

    Российские военные уже научились противодействовать наземным робототехническим комплексам (НРТК) противника.

    «Принцип их ликвидации мало чем отличается от подавления БПЛА: кинетическое поражение или глушение радиоканала. Кроме того, с фронта поступает немало видео, на кадрах которых российские военные уничтожают наземные роботизированные платформы при помощи FPV-дронов, сбросов боеприпасов и минометов», – говорит Макаров.

    Рост спроса на наземные беспилотники и расширение их применения подстегивает развитие новой отрасли. «Надо признать, что пока у нас нет проектов НРТК, которые выпускались бы большим тиражом. Зато есть мелкие производители, которые создают небольшие роботизированные платформы. Запрос на фронте на них растет, поэтому нет никаких сомнений, что в скором времени они появятся в промышленных количествах», – заключил Макаров.

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