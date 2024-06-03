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    Мягкая сила проявляется в жестких условиях
    Правда и победа
    3 июня 2024, 11:46 Мнение

    Мягкая сила проявляется в жестких условиях

    Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис

    обозреватель РИА «Новости»

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    В свете текущих событий – войны Запада против России и балансирования мира на грани глобального конфликта – отошли на второй план многие темы, которые остро волновали наше общество еще совсем недавно.

    Например, почти стихли дискуссии о мягкой силе, по поводу которой так бурно спорили несколько лет тому назад. И это, в общем, понятно: когда правит бал сила «жесткая», да еще в своем радикальном – военном – воплощении, мало кто задумывается, что в это время происходит с силой мягкой.

    А между тем в данной сфере происходит нечто чрезвычайно важное и интересное: Россия стремительно наращивает свою мягкую силу, и ее влияние растет во всем мире и в самых неожиданных областях.

    В прежних дискуссиях от самых разных людей звучали предложения: а давайте-ка выделим много денег для целенаправленной работы по формированию и продвижению нашей мягкой силы в мире, а то, мол, мы скоро окончательно растеряем свое былое влияние. Но мягкая сила так не работает. Ведь она не просто удачный национальный маркетинг на мировой арене. В основе мягкой силы всегда лежат реальные достижения, покоряющие людей по всему свету, причем достижения, востребованные остальным человечеством.

    Русскую музыку и литературу любят и ценят в мире не потому, что в ее рекламу некогда были вложены колоссальные средства, а потому что были написаны «Война и мир», «Три сестры», «Бесы», «Лебединое озеро», «Щелкунчик». Америка около века обладала мощнейшим инструментом влияния на умы человечества – речь о Голливуде. Но ведь он, этот самый Голливуд, объективно был мировым кинематографическим лидером, десятилетиями выдерживавшим недосягаемую для остальных планку.

    Еще более однозначно связка между действительностью и мягкой силой работает в «приземленных» сферах – политической и социально-экономической. Мягкая сила американской мечты стояла на реалиях обыденной жизни Штатов, чей уровень и качество были немыслимы для остальной планеты. Мягкая сила советского проекта покоряла людей по всему свету дерзновенным рывком огромной страны в будущее, попыткой построить нечто грандиозное и совершенно новое – лучшее, более справедливое и равноправное общество.

    По большому счету постсоветской России было нечего предложить миру, кроме старых и хорошо знакомых достижений. В политике, экономике, культуре или науке мы либо эксплуатировали успехи предыдущих поколений, либо находились в общемировой колее, причем сильно на вторых ролях. После поражения в холодной войне и распада СССР наша невыразительная мягкая сила полностью соответствовала реальному положению дел. И никакими пиар-акциями изменить это было невозможно.

    Для перелома ситуации требовалось нечто реальное и очень масштабное. И вот оно появилось и стало частью нашей жизни, а мы этого даже не заметили.

    Наша страна, как и сто лет назад, стала для мира проводником и символом дальнейшего развития человечества (вернее, одного из двух все более жестко конкурирующих направлений развития). Только тогда, в ХХ веке, речь шла о попытке воплотить в жизнь утопический, умозрительно сконструированный проект, а сейчас ровно об обратном: Россия воплощает в себе для остальных два главных национально-государственных столпа, существующих испокон веков – суверенитет и традицию.

    В современном мире деградирующего, но не желающего сдавать позиции Запада, и борьбы глобализма с суверенностью – именно Россия стала маяком для сил, не желающих склоняться перед дряхлеющим гегемоном и продлевать его дни за свой счет. Многие страны отстаивают себя, свою независимость и право определять собственный путь, но судьбе было угодно, чтобы именно наша страна вновь оказалась на переднем крае этой борьбы, уже принявшей форму открытого военного конфликта.

    И мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.

    Самое ироничное, что крушение СССР ныне играет в нашу пользу, потому что служит всему миру доказательством того, что у каждого есть шанс возродиться после страшной катастрофы, что никогда нельзя опускать руки, что катаклизмы и трагедии прошлого не должны останавливать нас от движения вперед, что любое отставание преодолимо и ничто не предопределено.

    Прямо сейчас Россия – такая, какая она есть – служит для мира настолько ярким и вдохновляющим примером, что под ее обаяние и влияние несомых ею идей невольно попадают даже те люди, которые никогда не питали к ней особой любви. Впрочем, России и не надо, чтобы ее любили. Ей достаточно, чтобы все эти люди любили свои страны и действовали в их интересах.

    И ведь получается. Вполне обычным делом стало, когда бунт на корабле западной глобализации поднимает то один, то другой младший партнер-вассал, который до этого десятилетиями демонстрировал безоговорочное послушание и которому вообще не было положено иметь собственного мнения.

    Россия же продолжает отвечать на брошенный Западом и историей вызов и просто делает свое дело. А вместе с этим стремительно растет ее мягкая сила, которая будет служить стране еще долгое время после того, как самое тяжелое останется позади.

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