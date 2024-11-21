Алиханов: Россия создаст широкофюзеляжный самолет после 2030 года

Алиханов сообщил о планах России создать широкофюзеляжный самолет после 2030 года

Tекст: Евгения Караваева

Министр промышленности и торговли подчеркнул необходимость создания широкофюзеляжного самолета, сообщает РИА «Новости».

Антон Алиханов отметил, что большая страна нуждается в таких самолетах для международных перевозок. Важно не только развитие среднемагистральных самолетов, таких как Superjet и МС-21, но и перспективные проекты широкофюзеляжных лайнеров.

Алиханов подчеркнул, что обсуждаются различные варианты: это могут быть удлиненные версии имеющихся самолетов или совершенно новые разработки. Особое внимание уделяется двигателям с высокой тягой, например, ПД-35. Министр отметил, что рынок для таких машин должен быть международным, чтобы обеспечить экономическую эффективность.

Нужно учитывать потребности государственного оборонного заказа и транспортной авиации, добавил Алиханов. Разработка таких самолетов потребует унификации, чтобы сократить затраты. Министр указал, что реализация этого проекта ожидается после 2030 года, но пока точные сроки неизвестны.

Как писала газета ВЗГЛЯД 17 мая, президент Владимир Путин заявил, что у России «все получается» в создании двигателя для широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, и выразил желание делать его совместно с Китаем.

В Минпромторге проинформировали о намеченных на конец марта – начало апреля 2025 года первых полетах полностью импортозамещенного самолета МС-21, оснащенного отечественными двигателями ПД-14.