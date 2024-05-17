Путин: У России «все получается» в создании двигателя для широкофюзеляжного самолета

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Сейчас делаем еще более мощный двигатель для широкофюзеляжных самолетов, все получается. Я в контакте со специалистами, которые этим занимаются, и здесь, безусловно, нам есть чем гордиться. И это то, что может быть предметом нашего сотрудничества с нашими китайскими друзьями, потому что, если мы все-таки будем в конце концов делать – а мне бы очень хотелось, чтобы мы делали совместно широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет – вот как раз этот двигатель там бы пригодился», – цитирует ТАСС Путина.

По его словам, двигатель будет востребован, и Россия готова делиться технологиями, но для них нужен рынок. «Так в целом он для нас будет востребован. Почему я об этом говорю? Потому что рынок нужен. Мы готовы предоставить технологические решения. Нужен рынок – китайский рынок огромный. Если мы будем штучно производить, это будет нерентабельно», – сказал он, отметив, что двигатель может быть использован не только для гражданской авиации.

«Не только для Ил-96, на котором я летаю сейчас, но можем и для военной авиации использовать этот двигатель, для транспортной авиации», – пояснил президент. Он добавил, что Россия утратила ряд компетенций в этой области после развала СССР, но быстро их восстановила. «Мы очень быстро все компетенции восстановили, все что нужно, как специалисты говорят, «оморячили», то есть создали двигатели морского назначения. У нас хорошо развивается авиационное двигателестроение, и вот буквально несколько лет назад мы создали такой двигатель авиационный, который раньше не производили на протяжении предыдущих, по-моему, 20, а может, и 25 лет», – отметил Путин. Он заявил также, что санкции США против российской авиации создают трудности, но и побуждают к более интенсивной работе в данной сфере.

«Да, это не очень хорошо, что мы столкнулись с этими трудностями, но хорошо то, что это побуждает нас к более интенсивной работе, собственной работе по этому направлению», – сказал российский лидер. Путин напомнил, что Китай также сталкивается с подобными проблемами, к примеру, с ограничениями, направленными против китайских электромобилей. «Недавно взяли американцы и ввели Китаю санкции на электротранспорт, на электромобили. Почему? За что? А потому, что китайские машины лучше стали», – отметил он. Президент подчеркнул, что в ключевых сферах нужно обладать собственными компетенциями. «Нужно по ключевым направлениям развития быть самим в состоянии производить высокотехнологичные вещи, в том числе те, без которых страна обойтись не может», –заключил глава государства.