IT-эксперт раскрыл схему кражи денег через якобы обновление Госуслуг

Деньги россиян стали красть под видом обновления Госуслуг

Tекст: Катерина Туманова

Аферисты звонят жертвам от лица сотрудников поликлиник, МФЦ или службы технической поддержки и убеждают граждан срочно обновить приложение Госуслуг или систему электронной записи к врачу, угрожая блокировкой доступа. Для подтверждения операции преступники отправляют ссылку в сообщении.

«Могут назваться хоть губернатором. Полицейский, ФСБ, Следственный комитет… Мне звонил старший лейтенант Следственного комитета. А в Следственном комитете звания звучат иначе – лейтенант юстиции, капитан юстиции и т. д.», – рассказал Токаренко «Комсомольской правде».

По его словам, вместо полезной программы на устройство скачивается опасный вирус. Вредоносная программа крадет логины и пароли, открывая преступникам путь к финансовым приложениям жертвы.

Ежедневно фиксируется около тысячи подобных случаев обмана.

Токаренко добавил, что вредоносный файл выглядит как обычная установочная программа, а внутри – троян.

Эксперт напомнил, что скачивать и устанавливать любые программы следует только из официальных магазинов приложений, никогда не передавать СМС-коды и не торопиться, так как «срочно» – одно из слов-маркеров мошенников.

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