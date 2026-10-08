Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.9 комментариев
IT-эксперт раскрыл схему кражи денег через якобы обновление Госуслуг
Деньги россиян стали красть под видом обновления Госуслуг
Член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности и IT-эксперт Александр Токаренко предупредил о новой мошеннической схеме, позволяющей злоумышленникам получать доступ к банковским счетам граждан под предлогом установки обновления государственных сервисов.
Аферисты звонят жертвам от лица сотрудников поликлиник, МФЦ или службы технической поддержки и убеждают граждан срочно обновить приложение Госуслуг или систему электронной записи к врачу, угрожая блокировкой доступа. Для подтверждения операции преступники отправляют ссылку в сообщении.
«Могут назваться хоть губернатором. Полицейский, ФСБ, Следственный комитет… Мне звонил старший лейтенант Следственного комитета. А в Следственном комитете звания звучат иначе – лейтенант юстиции, капитан юстиции и т. д.», – рассказал Токаренко «Комсомольской правде».
По его словам, вместо полезной программы на устройство скачивается опасный вирус. Вредоносная программа крадет логины и пароли, открывая преступникам путь к финансовым приложениям жертвы.
Ежедневно фиксируется около тысячи подобных случаев обмана.
Токаренко добавил, что вредоносный файл выглядит как обычная установочная программа, а внутри – троян.
Эксперт напомнил, что скачивать и устанавливать любые программы следует только из официальных магазинов приложений, никогда не передавать СМС-коды и не торопиться, так как «срочно» – одно из слов-маркеров мошенников.
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