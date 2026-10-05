Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.6 комментариев
МВД назвало главный признак телефонного мошенника
В МВД объяснили подросткам способы распознавания телефонных мошенников
Приказной тон во время телефонного разговора с неизвестным должен стать для подростка маркером, после которого нужно прекратить общение и положить трубку, а потом проверить информацию, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.
Приказной тон в беседе с незнакомцем должен насторожить ребенка и стать поводом немедленно прервать контакт, передает ТАСС. После завершения вызова необходимо тщательно проверить полученные сведения.
«Хочу сказать всем ребятам, что телефонный звонок не является приказом, не является основанием к действию. Телефонный звонок – это всего лишь способ получить определенную информацию. Сейчас, в XXI веке, информацию надо принципиально проверять, всю, которая к вам поступает», – заявил Владимир Васенин.
Представитель ведомства отметил, что мобильные устройства стали основным каналом доступа злоумышленников к людям. Именно через смартфоны аферисты чаще всего реализуют свои преступные замыслы, поэтому крайне важно сохранять критическое мышление при получении звонков и СМС.
Васенин также напомнил, что настоящие правоохранители никогда не привлекают граждан к участию в спецоперациях. Полиция обладает всеми необходимыми ресурсами, опытом и техникой для самостоятельной поимки преступников, подчеркнул он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала года в Москве от действий дистанционных аферистов пострадали 240 подростков. Представители ведомства призвали немедленно прекращать разговор при требованиях перевести деньги на «безопасный» счет. Злоумышленники часто используют обещания легкого заработка для втягивания несовершеннолетних в криминал.