Победа в Великой Отечественной войне – важнейшая часть нашей истории, нашего мировоззрения, нашего культурного кода. Но Победа – это не только освобожденные земли, народы, не только торжество оружия, гордость и память. Это и то, что происходит с героями впоследствии.4 комментария
Зонд BepiColombo успешно вышел на орбиту Меркурия
Межпланетный космический аппарат BepiColombo завершил восьмилетний полет и начал научные исследования Меркурия при участии специалистов Роскосмоса.
В Роскосмосе уточнили, что разделяемый зонд BepiColombo завершил перелет к первой планете Солнечной системы, передает ТАСС.
«21 ноября международная миссия «БепиКоломбо» успешно вышла на орбиту Меркурия. Более чем восьмилетний межпланетный перелет завершен. Впереди – разделение двух космических аппаратов и начало масштабных научных исследований, в которых примет участие российская аппаратура», – отметили в госкорпорации.
Главной задачей миссии станет комплексное изучение поверхности, внутреннего строения, магнитного поля и разреженной газовой оболочки планеты. Заместитель генерального директора Роскосмоса Иван Данилов пояснил, что установленный на зонде российский спектрометр МГНС предназначен для определения элементного состава поверхности Меркурия.
Научный соруководитель экспериментов с российской стороны Олег Кораблев добавил, что ученые рассчитывают зарегистрировать углерод, азот и серу, а также солнечный водород и гелий. Разделение европейского и японского аппаратов запланировано на декабрь, после чего они продолжат работу на собственных орбитах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу космический аппарат BepiColombo начал выходить на орбиту Меркурия.
В тот же день пресс-служба Лестерского университета сообщила о получении зондом первых рентгеновских снимков Крабовидной туманности.
Летом Роскосмос заявил о начале фазы выхода аппарата на орбиту планеты.