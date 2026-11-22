Победа в Великой Отечественной войне – важнейшая часть нашей истории, нашего мировоззрения, нашего культурного кода. Но Победа – это не только освобожденные земли, народы, не только торжество оружия, гордость и память. Это и то, что происходит с героями впоследствии.4 комментария
Сооснователь Oracle Эллисон потерял половину состояния за полгода
Forbes: Сооснователь Oracle Эллисон потерял 40 млрд долларов за три месяца
Сооснователь американской корпорации Oracle Ларри Эллисон за последние полгода потерял более половины своего капитала на фоне резкого падения стоимости акций компании, сообщили СМИ.
За последние три месяца состояние бизнесмена сократилось примерно на 40 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Forbes.
С вечера четверга капитал Эллисона упал на 7,9 млрд долларов и составил 140,8 млрд долларов. В рейтинге миллиардеров в режиме реального времени предприниматель опустился на три позиции, уступив наследникам сети Walmart Робу и Джиму Уолтонам, а также сооснователю корпорации Inditex Амансио Ортеге.
В июне Эллисон находился на второй строчке списка богатейших людей мира с активами в 296,6 млрд долларов. Три месяца назад он занимал восьмое место с состоянием 192,6 млрд долларов. Таким образом, за полгода его капитал сократился более чем вдвое.
В пятницу акции Oracle подешевели на 7,5% до 102 долларов за штуку, достигнув минимального показателя с января 2024 года. С начала года бумаги компании упали в цене на 47%. Одной из причин стали масштабные вложения в строительство центров обработки данных для искусственного интеллекта, из-за которых денежный поток корпорации за 2026 финансовый год составил минус 23,7 млрд долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу китайский бизнесмен Янь Цзюньцзе потерял статус миллиардера после падения акций его компании в сфере искусственного интеллекта.
На прошлой неделе производители оборудования и строители дата-центров по всему миру лишились 4,2 трлн долларов капитализации из-за снижения интереса инвесторов к ИИ.
В начале месяца котировки электронной биржи Nasdaq упали более чем на 5% на фоне массовой распродажи акций инвесторами.