Forbes: Сооснователь Oracle Эллисон потерял 40 млрд долларов за три месяца

Tекст: Дарья Григоренко

За последние три месяца состояние бизнесмена сократилось примерно на 40 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Forbes.

С вечера четверга капитал Эллисона упал на 7,9 млрд долларов и составил 140,8 млрд долларов. В рейтинге миллиардеров в режиме реального времени предприниматель опустился на три позиции, уступив наследникам сети Walmart Робу и Джиму Уолтонам, а также сооснователю корпорации Inditex Амансио Ортеге.

В июне Эллисон находился на второй строчке списка богатейших людей мира с активами в 296,6 млрд долларов. Три месяца назад он занимал восьмое место с состоянием 192,6 млрд долларов. Таким образом, за полгода его капитал сократился более чем вдвое.

В пятницу акции Oracle подешевели на 7,5% до 102 долларов за штуку, достигнув минимального показателя с января 2024 года. С начала года бумаги компании упали в цене на 47%. Одной из причин стали масштабные вложения в строительство центров обработки данных для искусственного интеллекта, из-за которых денежный поток корпорации за 2026 финансовый год составил минус 23,7 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу китайский бизнесмен Янь Цзюньцзе потерял статус миллиардера после падения акций его компании в сфере искусственного интеллекта.

На прошлой неделе производители оборудования и строители дата-центров по всему миру лишились 4,2 трлн долларов капитализации из-за снижения интереса инвесторов к ИИ.

В начале месяца котировки электронной биржи Nasdaq упали более чем на 5% на фоне массовой распродажи акций инвесторами.